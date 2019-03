Melissa Satta bacchetta Wanda Nara | euro Sei un' agente o una showgirl? euro

Icardi - Melissa Satta punge Wanda : 'Io non ho mai parlato di Boateng. Se sei la procuratrice ma vuoi fare la showgirl...' : Per la cronaca, io torno a giocare. Rispolvero gli scarpini per un torneo di calcetto, c'è la squadra di Cristiana Capotondi e quella delle mogli dell'Inter'.

Melissa Satta in vacanza da single sulla neve : vacanza da single per Melissa Satta , dove ha trascorso qualche giorno di relax sulle nevi di Saint Moritz assieme al figlio Maddox,e la mamma Mariangela. Nonostante manchi l’ufficialità infatti dallo scorso novembre l’ex velina e il calciatore si sono detti definitivamente addio considerando anche il fatto che ora, mentre lei lavora e vive Milano assieme al piccolo, lui si è traferito in Spagna, per vestire l’ambita maglia del Barcellona. ...

Melissa Satta : la foto con Diletta Leotta fa impazzire il web. E non c’è la fede : Periodo di enormi cambiamenti per Melissa Satta: ormai sono date per assodate le voci sulla fine della matrimonio con Kevin-Prince Boateng, con cui pare non ci fosse più feeling già prima di Natale e, in più, trasferitosi in Spagna per giocare nel Barcellona. Ora la showgirl si mostra addirittura senza fede nelle foto: lo scatto più evidente in questo senso è quello che ha fatto capolino sul suo profilo Instagram proprio il 14 febbraio. Il ...