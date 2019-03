Juventus | Cristiano Ronaldo a rischio squalifica in Champions

Juventus - Cristiano Ronaldo è a rischio a squalifica in Champions League : Neanche il tempo di godersi l'importante vittoria negli ottavi di Champions League che potrebbe arrivare una brutta notizia per la Juventus in vista dei quarti di finale della competizione europea previsti per aprile. Il motivo riguarda in particolar modo l'esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il match di ritorno degli ottavi di finale vinto dalla Juventus per 3-0 grazie proprio alla tripletta del portoghese. Le telecamere hanno infatti pescato ...

VIDEO Cristiano Ronaldo : “È stata una notte speciale. Mai riuscita una rimonta così? La Juventus mi ha preso per aiutarla” : La Juventus ha confezionato una serata magica, ha compiuto la remuntada da sogno e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League. I bianconeri dovevano ribaltare la sconfitta per 2-0 maturata al Wanda Metropolitano tre settimane fa e sono riusciti a imporsi con un roboante 3-0 di fronte al proprio pubblico, il grande protagonista della serata è stato Cristiano Ronaldo che ha segnato una tripletta da sogno entrando di diritto nella ...

Juventus-Atletico Madrid - Ronaldo entra al ristorante e scatta l’ovazione dei clienti : “Cristiano - Cristiano!” : Dopo il 3 a 0 tra Juventus e Atletico Madrid che ha ribaltato il risultato dell’andata e che ha qualificato i bianconeri, Cristiano Ronaldo ha cenato al ristorante Catullo di Torino accompagnato da Georgina Rodriguez. Appena è entrato nel locale, i clienti lo hanno acclamato. Video Youtube L'articolo Juventus-Atletico Madrid, Ronaldo entra al ristorante e scatta l’ovazione dei clienti: “Cristiano, Cristiano!” proviene da ...

Cristiano Ronaldo incanta - la Juventus ai piedi del suo re : PredestinatoOrigini «americane»L'operazioneFinestre rotteLo scambioAltro che CR7...Libro CuoreProprio tu...Primo amoreCocco di mammaOcchio alle sorelleLa scaramanziaHa qualcosa in piùNo tattooPollo, insalatina...IcemanDi un altro pianetaTestimone generosoA tutto gasLa multa salataL'altra carriera?Ciak, si giraCuore d'oroIl risarcimentoRe di CoppeGuai a prenderlo in giroSorriso smaglianteImpeccabile e coloratoCarisma da ...

Juventus-Atletico Madrid - Cristiano Ronaldo come Simeone : mano ai genitali verso i tifosi avversari [VIDEO] : Il portoghese ha risposto per le rime a Simeone, mimando il gesto fatto da Simeone dopo il raddoppio di Godin all’andata Aspettava il momento di farlo, gli sarà passato per la mente dopo ogni gol segnato questa sera all’Atletico Madrid. Dopo il terzo rigore, Cristiano Ronaldo non ha avuto più dubbi, rispedendo al mittente quel pessimo gesto compiuto da Diego Simeone dopo la partita d’andata. CR7 non si è fatto scappare ...