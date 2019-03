Giornata mondiale del rene | controlli gratuiti a Ragusa

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria agGiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

Giornata mondiale dell’Acqua : per la prima volta tutte le scuole d’Italia saranno in collegamento video ed audio con i fondali del Lago di Como : “Sarà il Lago di Como ad allagare le scuole d’Italia. Raggiungeremo i fondali del Lago più profondo d’Italia, il quinto più profondo in Europa e saremo in diretta video ed audio proprio da lì. Il 22 Marzo in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, tutte le scuole d’Italia andranno sui fondali del Lago raccontato da Alessandro Manzoni. Quel giorno si festeggerà in tutto il mondo la Giornata dell’Acqua, con convegni, eventi, seminari che ...

Asl Brindisi : Eventi per la Giornata mondiale del Rene : Vernaglione, personalità del mondo medico, civile, religioso, universitario, filosofico nonché rappresentanze della ASL Brindisi e dell'associazionismo correlato ai trapianti di organi e tessuti, si ...

Giornata mondiale della Poesia : Bussetti e Sgarbi a Recanati il 21 marzo per i 200 anni de 'L'Infinito' : Il programma di iniziative fa parte di 'Infinito Leopardi', un evento che tra mostre, spettacoli, conferenze e pubblicazioni per tutto il 2019 approfondirà il modernissimo pensiero leopardiano.

HPV : prima Giornata mondiale insieme contro il Papillomavirus : In tutto il mondo, ogni anno, alcuni tipi di HPV causano una stima di 585.500 casi di cancro, inclusi quelli della cervice uterina, della vulva, della vagina, dell'ano, del pene e dell'oro-faringe e ...

A Cividale la Giornata mondiale della marionetta : L'assessore alla cultura Angela Zappulla fornisce alcuni importanti dati: '14 spettacoli, 3 mostre, varie presentazioni, una tavola rotonda, un'assemblea nazionale, oltre 100 protagonisti del mondo ...

Giornata mondiale del Rene 2019 : ecco le 8 regole per mantenere sani i reni : “Il tuo aiuto per ridare colore alla vita”, è questo in sintesi lo slogan della Giornata Mondiale del Rene 2019 che punta a promuovere la conoscenza e sensibilizzare la popolazione sul tema delle malattie renali. Quest’anno ha come obiettivo quello di portare all’attenzione della popolazione le regole d’oro per mantenere sani i reni. A Sassari la Giornata si svolgerà il 14 marzo in piazza d’Italia. La manifestazione è ...

Il 10 marzo è il Mar10 Day - la Giornata mondiale dedicata a Super Mario : Il 10 marzo in tutto il mondo è il Mar10 Day, la giornata in cui si celebra il famoso idraulico demo mondo dei videogiochi. Perché proprio in questa data? il motivo è davvero unico: unendo mar e 10 si ottiene la parola Mar10, semplice no?Da oggi a domenica, ricompense e promozioni sullo store digitale di Nintendo Switch per tutti i fan europei, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli: Leggi altro...

Giornata mondiale delle malattie neuromuscolari/ Sabato a Udine il convegno : Giornata Mondiale delle malattie neuromuscolari con un convegno che si terrà nella Sala Polifunzionale sotto la Chiesa dell'Ospedale di Udine.