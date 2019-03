Il video trailer di Vasco Rossi per il tour VascoNonStop Live 2019 alle porte | “Voglia di

LEGO Movie 2 videogame : Recensione e Gameplay Trailer : In concomitanza con il debutto della pellicola cinematografica, arriva su PC e Console il nuovo capitolo della serie LEGO Movie, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. LEGO Movie 2 Videogame Recensione LEGO Movie 2 riprende gli eventi del precedente capitolo, ponendoci nuovamente nei panni degli iconici personaggi che abbiamo conosciuto nel prequel ma con delle new entry. Un nuovo nemico minaccia la Terra, ...

video trailer de Il Trono di Spade 8 - l’epica guerra finale unisce gli Stark ma divide i Lannister? : Dopo mesi di attesa e svariati teaser, finalmente HBO ha reso noto il trailer de Il Trono di Spade 8. Tra i tanti contenuti inediti mostrati nel Video, ci sono momenti che riguardano l'epica battaglia finale, dalla preparazione allo schieramento (con tanto di draghi pronti a rispondere ai comandi di Daenerys). I fan hanno atteso questo momento per molto tempo, considerando l'alto livello di sicurezza a cui il cast è stato sottoposto - lo ...

Game of Thrones - il trailer dell'ultima stagione dal 15 aprile su Sky Atlantic (video) : Manca ormai un mese e mezzo al debutto dell'ultima stagione di Game of Thrones 8 e il trailer dell'ultima stagione de Il Trono di Spade è finalmente arrivato.Le spettacolari immagini anticipano i sei episodi della serie cult HBO che arriverà in Italia dal 15 aprile in contemporanea notturna (notte tra il 14 e il 15 aprile) e in prima serata sia su Sky Atlantic che in streaming su NOW Tv in versione originale sottotitolata (come il trailer che ...

Foto - trailer e data di The OA 2 su Netflix : la serie con Brit Marling torna ancora più caotica di prima (video) : The OA 2 su Netflix arriverà molto presto. A sorpresa, il servizio video ha annunciato che la misteriosa serie con Brit Marling tornerà con la seconda stagione il prossimo 22 marzo, pronta per mandare in tilt il suo pubblico. Per l'occasione, la piattaforma ha rilasciato il trailer, la locandina e le prime immagini dei nuovi episodi. Pubblicata per la prima volta nel 2016, gli utenti Netflix avranno bisogno di un lento ripasso prima di iniziare ...

video Oscar 2019 - Rami Malek miglior attore : che interpretazione di Freddie Mercury. La premiazione e il trailer di Bohemian Rhapsody : Rami Malek ha vinto l’Oscar 2019 come miglior attore confermando il pronostico della vigilia. La statuetta è stata conquistata grazie alla memorabile interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, il film incentrato sull’epopea dei Queen. L’attore classe 1991 ha dedicato il premio alla mamma e alla famiglia, ha ringraziato i Queen per averlo fatto partecipare alla loro incredibile eredità. Poi ha concluso: ...

video Oscar 2019 - Olivia Colman miglior attrice : la premiazione sul palco e il trailer di La Favorita : Olivia Colman ha vinto l’Oscar 2019 come miglior attrice riuscendo a spuntarla nei confronti di Glenn Close che rimane a bocca asciutta (sette nomination in carriera, nessuna statuetta). L’inglese si è imposta grazie alla sua bellissima performance da protagonista in La Favorita, film diretto da Yorgos Lanthimos e sul palco era visibilmente commossa: “Incredibilmente ho vinto un Oscar, saluto Emma Stone e Rachel Weisz. Glenn ...

video Oscar 2019 - miglior film a Green Book : la premiazione sul palco e il trailer della pellicola : Green Book ha vinto l’Oscar 2019 per il miglior film. La pellicola diretta da Peter Farrelly ha portato a casa il premio più importante consegnato direttamente dalle mani di Julia Roberts: la storia dell’amicizia tra un pianista afroamericano e un italoamericano ha raccolto i consensi della giuria. Un film sull’amore che supera le differenze, come ha dichiarato il regista, è riuscito a fare breccia nel cuore di tutti, una ...

Il silenzio dell'acqua - il trailer del remake di Broadchurch di Canale 5 (video) : "Ciao, chiunque tu sia. Io sono Laura e non sono una qualunque. Quindi... Non lasciarmi un messaggio qualunque!". E' questa frase, messaggio di una segreteria telefonica, ripetuta in maniera quasi ossessiva, ad aprire il primo trailer de Il silenzio dell'acqua, la nuova serie tv di Canale 5, la terza novità del 2019 dopo il revival della Dottoressa Giò e Non Mentire.Mediaset non ha ancora comunicato la data di partenza della fiction, anche ...

After film - è uscito il trailer ufficiale in italiano : video - trama e cast : trailer in italiano After di Anna Todd: dall’11 aprile 2019 al cinema In occasione di San Valentino, è stato finalmente rilasciato il trailer ufficiale di After, il film tratto dall’omonimo libro di successo di Anna Todd. La pellicola – che vede protagonisti i giovanissimi Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford – uscirà al cinema il prossimo […] L'articolo After film, è uscito il trailer ufficiale in italiano: ...

Dragon Quest Builders 2 ha una data di uscita e si mostra in nuovi trailer e video gameplay : Square Enix ha annunciato che il GdR, Dragon Quest Builders 2, includerà una campagna in single-player, una nuova modalità di costruzione in multiplayer e sarà disponibile per PlayStation 4 e Switch a partire dal 12 luglio 2019. Tutti i dettagli, un nuovo trailer e un nuovo video gameplay nel comunicato ufficiale:Dragon Quest Builders 2, ovvero il seguito dell'acclamatissimo Dragon Quest Builders, uscito nel 2016, include ancora più contenuti e ...

Ed Sheeran attore in Yesterday - un mondo senza i Beatles ma con le loro canzoni (video trailer) : Impossibile oggi immaginare un mondo senza i Beatles, senza i loro classici e senza il loro mito immortale, ma è quello che fa un film di prossima uscita: con Ed Sheeran attore in Yesterday al fianco del protagonista Himesh Patel, Universal Pictures porta al cinema una commedia musicale diretta da Danny Boyle che ha proprio le canzoni dei FabFour come colonna sonora. E non per caso, visto che il film è la storia di un ragazzo che, dopo essere ...

Frozen 2 trailer 2019 - primo video ufficiale della nuova storia di Elsa : video Frozen 2: trailer ufficiale 2019 del film Disney con Elsa protagonista Il trailer di Frozen 2 è online! L’attesa è finalmente finita e si può capire meglio quello che succederà a Elsa, la regina capace di controllare il ghiaccio. Una nuova avventura la attende e molteplici difficoltà saranno disseminate sul suo cammino. Avrà nuovi […] L'articolo Frozen 2 trailer 2019, primo video ufficiale della nuova storia di Elsa proviene da ...

Jump Force uscita roster trailer beta e tutti i dettagli del nuovo videogioco Bandai : Il punto fondamentale del gioco sarà la Umbras Base , ovvero il luogo di ritrovo degli eroi, a metà tra il mondo dei manga e il nostro. Lo schema di gioco prevede una serie di scontri di squadra in ...

Il Nome della Rosa - il trailer della serie tv di Raiuno (video) : La prima serata di Sanremo 2019 ha portato in dono anche il primo trailer de Il Nome della Rosa, l'adattamento televisivo del romanzo di Umberto Eco, che la Palomar, l'11 Marzo Film, Tgm e Rai Fiction hanno adattato in miniserie da otto episodi, diretti da Giacomo Battiato e girati in gran parte a Cinecittà, a Roma. Il debutto, salvo cambiamenti, dovrebbe avvenire il 4 marzo 2019, su Raiuno.Dopo le prime immagini provenienti dall'estero, la ...