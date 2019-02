Marella Agnelli | una vita a fianco dell' Avvocato

Morta Marella Agnelli - vedova dell'Avvocato Gianni Agnelli : aveva 92 anni : Marella Agnelli, moglie di Giovanni Agnelli, è Morta a 92 anni. Era malata da tempo. Nata a Firenze da una famiglia dell'aristocrazia napoletana, donna Marella Agnelli Caracciolo di...

Addio a Marella Agnelli : è morta la moglie di Gianni Agnelli : Addio a Marella Agnelli. La vedova di Gianni Agnelli, scrive Repubblica, era malata da tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate. Si è spenta a Torino all’età di 92 anni. Marella Agnelli Caracciolo di Castagneto era nata a Firenze nel 1927 da una famiglia di antica aristocrazia napoletana. Figlia di Filippo Caracciolo principe di Castagneto e di Margaret Clarke, signora americana dell’Illinois, un fratello, ...

"Ho coltivato il mio giardino" : Marella Agnelli si raccontava in un libro : ADELPHI"Da un bel giardino si ricava molto più che un piacere estetico, perché in esso ci si può sentire pervasi da un senso di profonda pace e apertura mentale". La pensa così Marella Agnelli, che nel corso della sua vita, soprattutto nei momenti più difficili, si è spesso rifugiata in uno dei suoi meravigliosi giardini, vere e proprie opere d'arte dell'uomo e della natura, luoghi da lei creati per ...

Marella Agnelli è morta. La vedova dell'avvocato Gianni Agnelli aveva 92 anni : Donna Marella Agnelli Caracciolo di Castagneto, moglie dell'avvocato Giovanni Agnelli, è mancata oggi nella sua casa di Torino. Lo annuncia la famiglia. aveva 92 anni. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.Nasce a Firenze il 4 maggio 1927. Il padre, Filippo Caracciolo Principe di Castagneto, scrittore saggista e diplomatico, alla fine della seconda Guerra Mondiale ebbe l'incarico di Sottosegretario di Governo e ...

