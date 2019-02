' Voglio che il maestro sia allontanato' | il padre del bambino di Foligno

Miley Cyrus : "Il mio matrimonio è eterosessuale ma 'gender free' : posso essere ciò che Voglio - A o B - bianco o nero" : Miley Cyrus è innamoratissima: la cantante è convolata a nozze con Liam Hemsworth lo scorso dicembre e, da quel momento, non ha smesso di condividere sui social la gioia per il loro matrimonio. Ora l'artista 26enne, sulle pagine di Vanity Fair America, ha voluto lanciare un messaggio importante: nonostante la sua sia una "relazione eterosessuale", Miley Cyrus ha affermato di identificarsi sempre come "queer person", cioè ...

Suburra 2 - l'intervista a Francesco Acquaroli e Filippo Nigro : "Samurai è un re con i sudditi che Vogliono scalzarlo" (Video) : Dal 22 febbraio è arrivata su Netflix la seconda stagione di Suburra, a più di un anno di distanza dal rilascio della prima stagione, ma a ridosso del fallimentare debutto in chiaro su Rai 2. Suburra 2: soldi, potere, politica e immigrazione in una Roma sempre più oscura La seconda stagione di Suburra dal 22 febbraio su Netflix e l'importanza dei suoi personaggi fulcro e anima dell'intera ...

La «Saddle Sac» di Dior che tutti Vogliono da sempre : Erano i primi anni duemila quando l'allora direttore artistico della Maison francese, Dior, John Galliano portava in passerella una delle prime it-bag della storia: la Saddle Sac. Ispirata alle selle dei cavalli, l'accessorio, in poco tempo, conquistava il plauso femminile mondiale, più volte avvistato e fotografato al braccio di Beyoncé e Carrie Bradshow di Sex and the City. In brevissimo l'accessorio diventa un pezzo ...

Matteo Salvini risponde agli immigrati della Diciotti che Vogliono un risarcimento : 'Sapete cosa vi do?' : I migranti della Diciotti, come è noto, vogliono chiedere un risarcimento al governo italiano : fino a 70mila euro per il presunto 'sequestro' per il quale il tribunale dei ministri vorrebbe ...

Milan - Gattuso : "Non Voglio complimenti". E scherza : "La formazione la fa mia moglie" : Penso che nel mondo in cui viviamo ci sono tantissime donne che ne capiscono. Quando parlo con Carolina c'è sempre un confronto aperto e interessante". Con l'Atalanta si è visto che c'è ancora da ...

"Voglio giustizia. Continuo a guardare le sue foto : tutto ciò che mi rimane". Il dolore del papà del neonato morto a Torino : "Non so se qualcuno ha sbagliato, ma voglio delle risposte". Said Elhajjajy attende delle risposte dopo che suo figlio appena nato è morto due giorni dopo una visita all'ospedale Maria Vittoria di Torino, nel quale gli avevano semplicemente prescritto dell'aerosol, per curare una possibile rinite. Bisognerà attendere i risultati dell'autopsia per sapere le cause esatte del decesso. Il padre del piccolo ha spiegato a La Stampa ...

Isola dei Famosi - Alda D'Eusanio fulmina Jeremias : "Voglio vedere la tua racchetta se si drizza fra qualche giorno" : La love story fra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez procede a gonfie vele. I baci volano e le coccole pure. L' Isola dei Famosi con loro due è diventata un po' più passionale e romantica. E questo ...

Isola dei Famosi - Simone Barbato : "Voglio sfidare Bettarini. Ho scritto un libro sull'Isola e vi svelo qualche gossip della scorsa edizione..." (Esclusiva Gossipblog) : Simone Barbato, uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, conosciuto anche per essere stato il mimo di Avanti un Altro e di Zelig, ha scritto il libro Canto d'Honduras - Diario di un naufrago, ispirato proprio dalla sua partecipazione al reality show di Canale 5.Noi di gossipblog abbiamo intervistato l'attore, comico, mimo e cantante lirico 38enne di Ovada, paese in provincia di Alessandria, che ci ha parlato, ...

I primi corteggiatori di Icardi : Real - Chelsea - Juve e Napoli Vogliono capire se possono dare l'assalto : Cosa succederà alla fine della stagione tra Mauro Icardi e l'Inter oggi è difficile da prevedere. Non ci sono gli elementi sufficienti e le vicende degli ultimi giorni sono lì a testimoniarlo. La ...

Diciotti - i magistrati gettano la maschera : Vogliono solo la testa di Matteo Salvini - Di Maio & Co archiviati : La Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per il premier Giuseppe Conte, per il vicepremier grillino Luigi Di Maio e il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, indagati nell'ambito dell'inchiesta sul caso Diciotti. I magistrati hanno già notificato la richiesta a Palazzo Chigi quattr

Pastori - ulivi - Alitalia - banche e pensioni : a tutti quanti erba Voglio e tante brioche : Colpa di chi per anni ha detto la Xylella fosse complotto delle multinazionali, fantasia travestita da scienza come i vaccini. Colpa di chi ha impedito e osteggiato l'abbattimento degli ulivi malati. ...

Ancelotti : «Mia moglie può parlare di tattica - sono io che non Voglio. Al Napoli do 7» : Giocherà Chiriches La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Zurigo «Ci sarà qualche cambio, ci saranno energie fresche. Un’anticipazione posso farvela: giocherà Chiriches». «sono molto soddisfatto della fase difensiva della squadra. Difendiamo alti col pressing, non bassi. Davanti abbiamo avuto certamente un calo nella finalizzazione, ma sono soddisfatto del lavoro che gli attaccanti stanno facendo in fase difensiva. Danno ...

Atletica - Alex Schwazer non molla : “Voglio dimostrare che nel 2016 ero pulito. La provetta è stata manipolata” : Uno dei casi di doping più famosi ed incredibili della storia dello sport italiano. Mancava poco alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Alex Schwazer, medaglia d’oro nella 50km di marcia a Pechino 2008, era pronto per fare il suo grande ritorno dopo la pesante squalifica pre-Olimpiadi di Londra 2012. Un passo falso che aveva profondamente segnato l’atleta altoatesino. Tutto sembrava portarlo verso una nuova vita e una nuova ...

MotoGp - Marquez ammette : “non Voglio essere il pilota che cade di più - anche se…” : Il pilota spagnolo ha parlato della sua attitudine ai salvataggi miracolosi, ammettendo però di accettare un alto numero di cadute se queste non dovessere compromettere la vittoria del titolo Ventisette cadute nella stagione 2017, un (quasi) record per Marc Marquez battuto dal solo Sam Lowes, riuscito ad arrivare a quota 29. Il rapporto tra lo spagnolo e le cadute è da sempre molto… stretto, anche se nell’ultima stagione il ...