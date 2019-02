Il governo del rinvio

Matteo Renzi - il delirio sul maestro di Foligno che ha bullizzato due alunni : 'Colpa del governo' : Matteo Renzi approfitta della vicenda del maestro di Foligno con i due alunni nigeriani per attaccare il governo Lega-M5s e in particolare Matteo Salvini. Secondo l'ex premier, sarebbe colpa del clima ...

Matteo Renzi - il delirio sul maestro di Foligno che ha bullizzato due alunni : "Colpa del governo" : Matteo Renzi approfitta della vicenda del maestro di Foligno con i due alunni nigeriani per attaccare il governo Lega-M5s e in particolare Matteo Salvini. Secondo l'ex premier, sarebbe colpa del clima alimentato da chi oggi è al governo se si registrano casi come quello controverso nella scuola umbr

Ecco il piano del governo per stanare gli evasori fiscali : Luigi Di Maio annuncia il piano del governo per mettere con le spalle al muro gli evasori. Su Facebook il vicepremier ha fatto sapere che verranno riviste le soglie di punibilità proprio per i reati ...

I migranti della Diciotti chiedono un risarcimento al governo : La Camera approva la mozione per ridiscutere la Tav. Il testo della maggioranza ha ricevuto 261 voti a favore e 136 contro. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha detto: “Italia e Francia devono decidere sulla Tav. Vedremo chi prevarrà”. Il presidente del Parlamento europeo

Tav - sì della Camera alla mozione M5S-Lega : governo ridiscuta il progetto : M5S e Lega impegnano il Governo «a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia». Così la mozione di maggioranza sulla Tav , ...

Lento l'addio al nucleare. E il governo dimentica il deposito delle scorie : ROMA - Procede a passo lentissimo l'addio al nucleare italiano, mentre il governo si 'dimentica' del deposito nazionale delle scorie. Sogin, la società controllata dal Tesoro che sta smantellando le ...

governo - tornano le forche caudine delle agenzie di rating. Domani Fitch potrebbe tagliare il giudizio sul debito italiano : L'avvertimento lanciato il 31 agosto era stato chiaro: l'Italia è esposta a "potenziali choc". Il Governo gialloverde era ai suoi primi passi, ma Fitch esprimeva già preoccupazioni, e non poche, sulle "contraddizioni" tra i costi "elevati" degli impegni previsti dal Contratto firmato da 5 stelle e Lega e l'obiettivo di ridurre il debito pubblico. Nessun taglio del rating - il parametro che misura l'affidabilità e la ...

Kazakistan : economia stenta - presidente deluso silura governo : 'In numerosi settori dell'economia, malgrado siano state votate molte leggi e decisioni governative, non sono mai stati raggiunti …

Il presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbayev ha chiesto le dimissioni del governo del Kazakistan : In un messaggio video pubblicato giovedì, il controverso presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbayev ha chiesto che il governo in carica si dimetta. Secondo Nazarbayev, che è oggetto di una specie di culto della personalità, il governo guidato dal 2016 da Bakhytzhan Sagintayev, nonostante

Scritte razziste - il padre adottivo contro Salvini : "Clima odio colpa del governo" : La polermica continua a trascinarsi e non accenna a diminuire. Nonostante Matteo Salvini abbia dimostrato pubblicamente la propria vicinanza a Bakary Dandio, Paolo Pozzi, il padre adottivo del ventiduenne senegalese, è tornato ad accusare il ministro dell'Interno e a condannare la linea dura attuata per contrastare l'immigrazione clandestina e ristabilire la sicurezza nel Paese. A suo dire sarebbero queste le cause del "clima di odio" che c'è ...

I migranti della Diciotti hanno chiesto un risarcimento al governo italiano : migranti a bordo della Diciotti. (foto: GIOVANNI ISOLINO/AFP/Getty Images) Quarantuno migranti eritrei che erano a bordo della Diciotti, la nave della Guardia costiera italiana coinvolta in un salvataggio nel Mediterraneo lo scorso agosto, e rimasta in mare per giorni in attesa di ricevere l’autorizzazione allo sbarco, hanno chiesto al ministro dell’Interno Matteo Salvini e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte un risarcimento ...

Pensioni : prossimo obiettivo del governo sarebbe Quota 41 senza paletti : Oltre 55 mila richieste presentate per accaparrarsi il pensionamento anticipato con il meccanismo della Quota 100 ideato dalla Lega lasciano presagire ad un notevole successo ottenuto dal governo giallo-verde. Nonostante alcune critiche giungano dalla Commissione Europea, la quale avrebbe bocciato la misura previdenziale spiegando che non vi sono aspettative di crescita per l'Italia. Intanto, l'esecutivo pensa al prossimo obiettivo riguardante ...

41 migranti che erano a bordo della nave Diciotti hanno chiesto un risarcimento al governo italiano : 41 migranti che erano a bordo della nave Diciotti hanno presentato un ricorso per chiedere un risarcimento al governo italiano. Da quanto hanno riferito fonti del Ministero dell’Interno all’ANSA, uno studio legale ha presentato ricorso al Tribunale civile di Roma

Luigi Di Maio - l'offerta ai dissidenti del M5S : dentro il governo tre loro ministri : Il voto su Salvini con la piattaforma Rousseau si sta rivelando un boomerang per Luigi Di Maio. Perchè, come scrive Il Giornale, è vero che il 59% di coloro che hanno votato si sono espressi contro il processo a Salvini e a favore del governo, quindi anche dello stesso leader M5S. Ma è anche vero ch