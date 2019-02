Greta Thunberg | Chi è la sedicenne svedese che ci fa scioperare tutti i venerdì per

Greta Thunberg - l’ambientalista 16enne ai politici Ue : “Fate qualcosa o sarete i più grandi malfattori della storia” : Ha parlato chiaro, come ha fatto anche all’incontro Onu sul clima in Polonia, incassando come sempre l’appoggio degli attivisti. E questa volta l’ha fatto a Bruxelles, davanti al presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Greta Thunberg, la 16enne svedese attivista contro il cambiamento climatico che ha ispirato gli studenti di tutto il mondo a boicottare le lezioni per protesta, si scaglia contro ...

Greta Thunberg a 16 anni lotta per il pianeta : Ma se la rete dei 'Fridays for future' è un movimento spontaneo che nasce dal basso, senza bandiere, anche in politica, qualcosa, si sta muovendo. Molti partiti ambientalisti europei vivono una nuova ...

WEF Davos : Greta Thunberg - "come se la nostra casa fosse in fiamme" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

L’attivista per il clima svedese Greta Thunberg scuote Davos : L'articolo L’attivista per il clima svedese Greta Thunberg scuote Davos proviene da ILFOGLIETTONE.IT.