Isola dei Famosi 2019 | sesta puntata in diretta

Isola dei Famosi 2019, anticipazioni 20 febbraio: un nuovo sbarco e la scelta del nuovo Leader

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Soleil e Jeremias -deidell’deie qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras.dei: laminuto per minuto della21.30: …dei: anticipazioniInsu Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alessia Marcuzzi conduce ladell’dei. Con lei in studio le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio, mentre la Gialappa’s Band tornerà a “tormentare” lacon interventi e filmati sui concorrenti. In collegamento dall’Honduras, invece, l’inviato Alvin.Al centro dellal’uragano Soleil Sorge, che in pochi giorni ha creato ...