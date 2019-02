IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 | anticipazioni di giovedì 21 febbraio 2019

Cancellato il PARADISO DELLE Signore : Rai dice no a una nuova stagione : Il grande magazzino milanese potrebbe chiudere i battenti per i costi eccessivi e per il calo di ascolti, registrato dopo Natale. A fine febbraio la decisione definitiva della Rai

La Rai chiuderà Il PARADISO DELLE Signore Daily? La decisione definitiva : Da settimane si parla già della possibile cancellazione de Il Paradiso delle Signore Daily e sembra proprio che i tempi sono maturi per scoprire la verità. I rumors sono nati all'inizio di questo mese quando la Rai avrebbe dovuto pronunciarsi sulla versione soap della famosa fiction della rete ammiraglia ma non lo ha fatto. Da allora in poi le voci di una possibile cancellazione si sono fatte sempre più insistenti e sembra che la soluzione sia ...

Il PARADISO DELLE Signore 21 febbraio 2019 : Ludovica provoca Antonio davanti a Elena : La Brancia di Montalto mostra degli atteggiamenti ammiccanti verso Antonio. Il tutto avviene sotto lo sgaurdo di Elena che inevitabilmente ne soffre.

Il PARADISO DELLE Signore non tornerà nella prossima stagione? Parla il produttore : C'è un gran fermento negli ambienti vicini a viale Mazzini (ma non solo): la daily soap Il Paradiso delle Signore potrebbe salutare il pubblico a maggio e, dunque, non occupare più lo slot del primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai nella prossima stagione televisiva. Addirittura c'è già una petizione online (come se servissero a qualcosa), mentre il sindacato dei lavoratori ha indetto un sit-in di protesta davanti al cavallo della sede ...

Il PARADISO DELLE signore anticipazioni : UMBERTO e ANDREINA si fidanzano ma…. : Le famiglie Guarnieri e Cattaneo continuano a tenere banco nella fiction giornaliera di Rai 1: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci informano infatti dei nuovi sviluppi riguardanti il futuro da mamma single di Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) e l’intenzione di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) di voler inserire il nascituro nell’asse ereditario. Nello specifico, vedremo Nicoletta rifiutare ogni tipo di aiuto ...

Il PARADISO DELLE Signore 21 febbraio 2019 : Ludovica provoca Antonio : La Brancia di Montalto mostra degli atteggiamenti ammiccanti verso Antonio. Il tutto avviene sotto lo sgaurdo di Elena che inevitabilmente ne soffre.

Il PARADISO DELLE Signore non tornerà nella prossima stagione? Parla il produttore : C'è un gran fermento negli ambienti vicini a viale Mazzini (ma non solo): la daily soap Il Paradiso delle Signore potrebbe salutare il pubblico a maggio e, dunque, non occupare più lo slot del primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai nella prossima stagione televisiva. Addirittura c'è già una petizione online (come se servissero a qualcosa), mentre il sindacato dei lavoratori ha indetto un sit-in di protesta davanti al cavallo della ...

Il PARADISO DELLE signore - trama 21 febbraio : Vittorio regala un anello a Marta : Le anticipazioni della puntata di domani de "Il Paradiso delle signore" rivelano che Vittorio farà un regalo inaspettato a Marta. In occasione della festa degli innamorati, infatti, il ragazzo regalerà un anello alla sua fidanzata. La ragazza rimarrà molto colpita dal gesto, anche se sarà sempre dubbiosa in merito alla presenza di Lisa Conterno. Andreina Mandelli, invece, sta portando egregiamente a compimento il suo piano. Lei e Umberto, ...

Il PARADISO DELLE Signore 20 febbraio 2019 : Vittorio crede che Lisa sia davvero sua sorella : Il Conti si convince che la Conterno sia sincera e invita il fratello Edoardo a Milano per parlargli di lei. Marta però non è ancora convinta che la donna dica la verità.

Il PARADISO DELLE signore a rischio chiusura? : “Non chiuda Il paradiso delle signore”: la protesta contro il rischio di uno stop alla serie, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1, ha animato un sit in a Viale Mazzini il 13 febbraio, sotto la sede della Rai, con lavoratori e fan. Parallelamente è stata lanciata una petizione indirizzata alla direttrice di Rai1, Teresa De Santis, al presidente della Rai, Marcello Foa e alla responsabile di Rai Fiction, Eleonora ...

Il PARADISO DELLE Signore - trame : la Calligaris vuole partire - Umberto geloso : Nuovo appuntamento con la famosa soap opera “Il Paradiso delle Signore Daily”, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai Uno a partire dalle 15:30. Negli episodi della prossima settimana non mancheranno come al solito colpi di scena. Scopriamo insieme quali sorprese ci attendono. La capo commessa Clelia Calligaris, sempre più turbata per la presenza del marito Oscar a Milano, deciderà di lasciare la città da ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di mercoledì 20 febbraio 2019 : Il PARADISO DELLE SIGNORE 20 febbraio 2019, anticipazioni puntata n. 118: Vittorio (Alessandro Tersigni) si scontra con Marta (Gloria Radulescu)… Clelia (Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano) si confrontano su Oscar (Jgor Barbazza): quest’ultimo ha chiesto l’aiuto di Silvia (Marta Richeldi) per trovare suo figlio… San Valentino si avvicina e Roberta (Federica De Benedittis) vuole fare a Federico (Alessandro Fella) un ...

Spoiler Il PARADISO DELLE signore : Umberto chiede ad Andreina di trasferirsi alla villa : Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Uno, 'Il paradiso delle signore', che pone l'attenzione soprattutto sul personaggio di Umberto, in particolare sulla vita sentimentale dell'uomo che inizia ad avere un rapporto stretto con Andreina senza dare la giusta attenzione alle problematiche del figlio. Gli Spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo svelano che Nicoletta rifiuterà ...

Il PARADISO DELLE Signore 20 febbraio 2019 : Vittorio crede che Lisa sia sua sorella : Il Conti si convince che la Conterno sia sincera e invita il fratello Edoardo a Milano per parlargli di lei. Marta però non è ancora convinta che la donna dica la verità.