laragnatelanews

: Si ok, siamo brave in cucina, ma ricordiamo sempre che anche l’occhio vuole la sua parte e il gusto di un buon past… - MaurizioMurgia : Si ok, siamo brave in cucina, ma ricordiamo sempre che anche l’occhio vuole la sua parte e il gusto di un buon past… - laragnatelanews : Apparecchiare la tavola nel modo corretto [SPECIALE BON TON A TAVOLA – 2] - evyna : Apparecchiare la tavola nel modo corretto [SPECIALE BON TON A TAVOLA – 2] -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)Si ok, siamo brave in cucina, ma ricordiamo sempre che anche l’occhio vuole la sua parte e il gusto di un buon pasto inizia dal momento in cui il commensale di mette a. Comincia così il nostro tour culinario e di buone maniere, dove in diverse puntate vedremo come si apparecchia, come si mangia… ma anche come si prepara un vero e proprio barbecue.Oggi cominciamo a vedere come si apparecchia la. Ogni ospite comincerà a farsi una idea su quello che lo aspetta proprio guardando come avete imbandito il vostro banchetto, soprattutto durante le occasioni speciali. Siete pronti? Sapete come si mettono forchette e bicchieri? Vediamo se siete preparati. Troverete una semplice piantina da stampare perperfettamente sia nelle occasioni formali che informali.Le regole base prevedono la giusta posizione delle posate ma anche ilutilizzo del bicchiere più ...