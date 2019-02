Berlusconi | alleanza con Salvini e Le Pen per sovranismo europeo

M5S e Lega - Berlusconi : 'Un'alleanza innaturale - programmi in contrasto' : Per questo, finora, non sono mai stato in Abruzzo, non volevo che la mia presenza passasse come passerella politica". Il Cavaliere attacca poi l'azione di governo dei pentastellati e lancia un ...

Silvio Berlusconi - la voce inquietante : alleanza nascosta con Luigi Di Maio per far fuori Matteo Salvini? : Da avversari, anche a colpi di 'vaffa' ai tempi delle piazze grilline, ad alleati . Secondo Francesco Verderami sul Corriere , è questo l'effetto del risultato delle elezioni regionali in Abruzzo su ...

Il centrodestra si prende l’Abruzzo - Berlusconi esulta : “Alleanza naturale a differenza di quella del governo” : Il centrodestra vince in Abruzzo, Berlusconi esulta “I miei complimenti e i miei auguri a Marco Marsilio e a tutti i militanti e gli eletti abruzzesi di Forza Italia. Il loro è un grande successo che apre una pagina nuova per l’Abruzzo ed è un momento importante per il futuro del centro-destra e della politica italiana. Lo avevo percepito, in queste settimane, stando fra la gente abruzzese. Ovunque ho trovato entusiasmo, affetto, ...

Ri-prove di alleanza Salvini-Berlusconi : ... ma il pane che ne usciva, anche per la qualità e la saggezza dei fornai, era spesso di qualità e omogeneo in entrambi i casi, tanto che l'Italia balzò tra i grandi del mondo. Oggi non è così. Dal ...

Governo - Berlusconi : “M5s come comunisti nel ’94 ma senza alcuna competenza. Alleanza con Lega? Innaturale” : “C’è bisogno di cambiare questo Governo, dove una parte è rappresentata dal Movimento 5 stelle guidato da persone con nessuna esperienza e nessuna competenza. Sono come quei signori della sinistra comunista del ’94 in più hanno questo grande difetto”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa di un tour in Sardegna di due giorni per le elezioni suppletive nel collegio di ...