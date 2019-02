: Agguato al mercato nel Napoletano - NotizieIN : Agguato al mercato nel Napoletano - SmorfiaDigitale : Agguato tra la folla al mercato del pesce di Mugnano: ucciso operatore con un co... - TelevideoRai101 : Agguato al mercato nel Napoletano -

C'era molta gente in strada a Mugnano (Napoli) dov'è stato ucciso un venditore ambulante di prodotti ittici. L'uomo aveva 63 anni. E' morto sul colpo. L'omicidio è avvenuto non lontano dall' abitazione della vittima, raggiunta da un solo colpo di pistola alla testa. La zona è particolarmente frequentata per la presenza di diversi esercizi commerciali. L'uomo lavorava a volte all'interno deldel pesce del paese campano. Aveva piccoli precedenti lontani nel tempo.(Di domenica 17 febbraio 2019)