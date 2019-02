Cinema e teatro piangono lo svizzero Bruno Ganz

Bruno Ganz è morto a Zurigo : Cinema e teatro in lutto : Bruno Ganz è morto a Zurigo: cinema e teatro in lutto. Memorabili i suoi ruoli nei film Il cielo sopra Berlino, La Caduta e Pane e tulipani Bruno Ganz si è spento oggi 16 febbraio a Zurigo, all’età di 77 anni. L’attore svizzero, lungo la sua carriera, ha raggiunto la fama internazionale ed è stato […] L'articolo Bruno Ganz è morto a Zurigo: cinema e teatro in lutto proviene da Gossip e Tv.

Il Cinema torna al Teatro Ristori : torna il cinema al Teatro Comunale Adelaide Ristori, dopo vent'anni 'e in forma sperimentale, con una rassegna - spiega l'assessore alla Cultura Angela Zappulla - che speriamo gradita ai cividalesi'. ...

Letteratura - Cinema e musica del Nord Europa a Milano : dal 21 al 24 febbraio torna 'I Boreali' al Teatro Franco Parenti : A Milano si torna a parlare di Letteratura del Nord Europa. Dal 21 al 24 febbraio torna 'I Boreali', il festival organizzato dalla casa editrice Iperborea, per quattro giorni al Teatro Franco Parenti. ...

L'indotto del Cinema - e del teatro - : Dopo i 45 anni la fruizione di spettacoli diminuisce progressivamente. I giovanissimi rappresentano una quota inferiore all'11% degli spettatori. Il paniere delle spese Tra le voci del paniere di ...

Casting per la Libera Università del Cinema e del Teatro di Roma e il Balletto di Siena : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di attori per la Libera Università del Cinema e del Teatro di Roma per la stagione 2019. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni del 'Balletto di Siena' alla ricerca di ballerini e ballerine per la stagione 2018/19. I Casting si terranno in entrambi i casi a breve nella Capitale. Libera Università del Cinema e del Teatro Per la stagione 2019 della Libera Università del Cinema e del Teatro di ...

Al Teatro stabile sloveno quattro serate dedicate al Cinema sloveno contemporaneo : E' possibile acquistare un abbonamento a tutti gli spettacoli al costo di 20 euro. La biglietteria del TSS sarà aperta un'ora prima delle proiezioni. serate DI cinema sloveno AL TSS Sala Ridotto, ore ...

Al Teatro delle Arti di Salerno torna 'C'era una volta' : primo appuntamento con 'BolliCinema' : Domenica 20 gennaio riprende al Teatro delle Arti di Salerno "C'era una Volta", la rassegna di spettacoli ideata dalla Compagnia dell'Arte giunta alla settima edizione. Ad aprire la rassegna la Compagnia New Age Animazione che andrà in scena con " Bollicinema Show ". Non uno spettacolo, ma un ...

Cinema ragazzi - al Teatro 'Il Ducale' di Cavallino la proiezione del film 'Wonder' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

BRINDISI.Al «Cinema teatro Impero» l'inverno d'autore in una rassegna : Spettacoli alle 18 e alle 20 per un viaggio nella società contemporanea attraverso i temi che più investono il nostro tempo . Si comincia il 12 e 13 gennaio con «La ragazza dei tulipani» , film per ...

È morta Iaia Fiastri - volto del Cinema e del teatro italiano : È morta ieri nella sua casa di Roma, all'età di 84 anni, dopo una lunga malattia, Iaia Fiastri, commediografa e sceneggiatrice. Ne dà notizia il figlio Iacopo.Nata a Roma nel 1934, ha iniziato la sua carriera scrivendo per il cinema, collaborando con Pasquale Festa Campanile e Dino Risi. Ma è soprattutto nel teatro che ha lasciato il segno, nel trentennale sodalizio con Garinei e Giovannini, con cui ha firmato alcune ...

Cinema teatro Metropol - al via la stagione teatrale : ... Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00; il musical "The Legend of Thor" alle ore 20.00. I biglietti possono essere acquistati singolarmente al ...