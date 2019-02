Il foreign fighter italiano preso dai curdi | “Sono pentito | avevo paura delle bombe” 

Torino - pm chiede sorveglianza speciale per 5 foreign fighters. Sono andati in Siria a combattere l’Isis : La sorveglianza speciale per due anni e il divieto di dimora. È quello che ha chiesto la procura di Torino per cinque persone, esponenti dell’area antagonista. Noti con i nomi di Paolo, Eddi, Jak, Davide e Jacopo, Sono militanti No Tav e del centro sociale Askatasuna: in passato Sono andati, in tempi diversi, in Siria per unirsi alle Ypg, le “Unità di milizia popolare” curde che combattono, fra l’altro, contro l’Isis. La ...