Full immersion Alfa per Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi

Alfa Romeo - Full immersion per Raikkonen e Giovinazzi con i modelli di serie del Biscione : L'iconico complesso sperimentale del Gruppo FCA, dove si mettono a punto tutti i modelli allo studio e di serie , ha fatto da cornice ad una full immersion nel mondo del Biscione - lo storico logo ...

Roma - Full immersion nel futuro : Quarta, posizione inedita in questo torneo, per un'altra notte, in attesa di Genoa-Milan, ore 15 a Marassi,, la Roma si concentra sul calendario di inizio 2019: adesso Di Francesco e i giocatori lo ...