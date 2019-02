Per il compleanno della figlia ruba un vestitino all’Oviesse | “Scusatemi | ero disperato”

Compleanno con pancione Per Federica Nargi : l’ex Velina alla festa scatenata e… leopardata! [VIDEO] : Federica Nargi festeggia i suoi 29 anni con un pancione ingombrante, la bellissima ex Velina è all’ottavo mese di gravidanza Federica Nargi ha compiuto 29 anni. Dopo aver trascorso un tranquillo Compleanno insieme alla sua famiglia, la bellissima sarda si è concessa un party più scatenato insieme alle sue amiche. L’ex Velina però non ha potuto nascondere il pancione ormai ingombrante. Federica aspetta da Alessandro Matri la sua ...

A otto anni va a scuola in limousine Per festeggiare il compleanno : scoppia la polemica sui social : Per festeggiare degnamente il giorno del suo ottavo compleanno i genitori hanno pensato bene di mandare una limousine all'uscita dalla suola. E così mentre tutti i bambini alla fine delle lezioni ...

Compleanno Melissa Satta - cascata di auguri Per l’ex Velina : mancano solo quelli di Boateng : Melissa Satta compie 33 anni, tra i tanti auguri all’ex Velina mancano quelli del marito Kevin Prince Boateng Melissa Satta ha compiuto 33 anni ed ha festeggiato la scorsa notte con amici e parenti. La bellissima ex Velina non sta trascorrendo un periodo sentimentalmente sereno. Dopo due anni di matrimonio sembra ormai definitivamente al capolinea l’amore con Kevin Prince Boateng, calciatore del Barcellona. La sarda ha ricevuto ...

Colnago presenta la nuova bici realizzata Per celebrare l’87° compleanno del suo fondatore [GALLERY] : Colnago 87: una bici unica per gli 87 anni di Ernesto Colnago Un capolavoro unico nel suo genere. Per celebrare gli 87 anni di Ernesto Colnago, come da tradizione, l’azienda che porta il nome dell’imprenditore brianzolo presenta una bici senza eguali al mondo: la Colnago 87. Una bici costruita in un unico esemplare, frutto dell’esperienza di una vita di lavoro e della manualità che ha reso celebre l’azienda nel mondo. La Colnago 87 si ...

Biathlon - Lisa Vittozzi terza a Canmore : “Mi sono fatta un regalo di compleanno Perfetto” : Una giornata da incorniciare per la Norvegia a Canmore (Canada), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Le temperature glaciali hanno costretto l’organizzazione ad accorciare le due individuali in programma e il marchio scandinavo è stato evidente: tra gli uomini è stato il dominatore della stagione Johannes Boe a centrare il bersaglio grosso e tra le donne una sorprendente Tiril Eckhoff ha messo tutte in ...

Bari - Per il compleanno di una bambina arriva la limousine a scuola : scoppia la polemica : Lo sfogo di una madre su Facebook ha innescato una serie di polemiche dopo che, in una scuola alle porte di Bari, è arrivata una limousine per una bambina di otto anni che festeggiava il compleanno: “Cara preside, stasera toccherà a noi famiglie circostanziare il significato di quella bravata, riportando i nostri figli alla realtà”.Continua a leggere

Juve - primo compleanno italiano Per Ronaldo : 'Bello festeggiare qui' : TORINO - Auguri via social da tutto il mondo, ma anche la festa insieme ai compagni di squadra alla Continassa , dove tanti tifosi si sono recati per vederlo e urlargli buon compleanno. Giornata di lavoro, ma comunque speciale per ...

Juventus - gli auguri di compleanno a Ronaldo : 'Non ci sono aggettivi Per descriverti' : Trentaquattro anni e… non sentirli. Sì, quando si tratta di Cristiano Ronaldo lo si può dire a gran voce. E' arrivato il momento di spegnere le candeline per il fenomeno portoghese, che si prepara ...

Matri cita Jovanotti Per augurare buon compleanno a Federica Nargi : la dolce dedica del calciatore : Federica Nargi compie 29 anni, il dolce messaggio social di Alessandro Matri: il calciatore dedica alla compagna una canzone di Jovanotti Alessandro Matri e Federica Nargi sono una delle coppie più belle del panorama calcistico italiano. I due sprizzano amore da tutti i pori e a conferma che la loro relazione va sempre più a gonfie vele spunta una dolce dedica del calciatore de Sassuolo per il 29° compleanno della meravigliosa compagna, ...

La dedica di Emma Marrone alla mamma Per il suo compleanno è commovente. Leggi le sue parole : Da sempre la famiglia viene al primo posto per Emma Marrone. La cantante salentina ha sempre condiviso con i fan l’amore per i suoi affetti: il papà Rosario, il fratello Francesco e la mamma... L'articolo La dedica di Emma Marrone alla mamma per il suo compleanno è commovente. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Calcio : Renzi - 'buon compleanno a Batistuta Per 50 anni' : Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Questo signore ha segnato la nostra gioventù: ci ha fatto esultare, piangere, emozionare. Oggi che compie 50 anni il primo pensiero è per lui, per il Re Leone. Buon compleanno a Gabriel Omar Batistuta". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, postando una foto da sindaco di Fi

E' il compleanno di Justin Timberlake : si esce Per festeggiare - ma Jessica Biel si addormenta in auto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse