Roma | sindacati in piazza D’Alema | “Governo? Nazionalismo straccione” | Zingaretti | “Da

Sindacati - manifestazione unitaria a Roma<br>Di Maio : "Dov'erano quando passava la Fornero?" : manifestazione unitaria nazionale per le sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil. I Sindacati si sono ritrovai assieme in piazza a Roma per chiedere al governo Conte un’inversione di rotta sulla politica economica. L’Italia è in recessione e la ricetta presentata dalla maggioranza gialloverde con la “manovra del popolo” non è ritenuta sufficiente per cambiare verso: "Singolare che Di Maio incontri i gilet gialli ma non i Sindacati italiani", ha ...

Roma - imprenditori in piazza con i sindacati : "Preoccupati allo stesso modo" : Industriali al fianco dei sindacati, alla manifestazione nazionale di Cgil Cisl e Uil perché, sottolineano, "siamo tutti insieme, siamo tutti preoccupati allo stesso modo". Confindustria Romagna ha deciso di condividere la piazza con i sindacati. Tra gli imprenditori Romagnoli è forte la preoccupazione per lo stop alle trivelle inserito dal Governo nel Dl Semplificazioni.Gli imprenditori arrivati da Ravenna per sfilare in corteo ...

Roma - al via la manifestazione unitaria dei sindacati : “Il governo torni indietro ed esca dalla realtà virtuale” : Crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco: i sindacati chiedono al governo di aprire un confronto di merito e cambiare la politica economica, ascoltando i lavoratori. E per la prima dal 2013 tornano in piazza in maniera unitaria, a Roma. La manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil era stata inizialmente programmata in piazza del Popolo – e poi spostata alla luce di una partecipazione più ampia di quella in un primo momento prevista- ...

Sindacati in piazza a Roma : "Il governo cambi la politica economica" : Landini (Cgil): "Di Maio incontra i gilet gialli ma non noi". La replica del vicepremier: "Assurdo che protestino ora contro quota 100 e non lo fecero contro la legge Fornero"

