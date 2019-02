Calciomercato Juventus | da Dybala a De Ligt | i possibili nuovi colpi RUMORS

Le notizie di Calciomercato – Juventus - il colpo lo porta Cristiano Ronaldo : Le notizie di calciomercato – “Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti”, è questo il clamoroso comunicato del Napoli che conferma lo stop alla trattativa per la cessione di Marek Hamsik al Dalian Yifang. Era tutto fatto per il trasferimento dello slovacco poi sono venuti fuori dei ...

Calciomercato Juventus - Eriksen vicino alla Juve : ecco come - i dettagli : Calciomercato Juventus – Tra infortuni, squalifiche, incidenti e altri aspetti extracampo, la stagione di Douglas Costa non è certamente decollata. Il brasiliano non è riuscito a ripetere la splendida seconda metà della scorsa stagione e in casa Juventus l’ipotesi cessione non viene più vista come un pericolo da evitare ad ogni costo. Il Calciomercato Juve, sarà improntato ad un […] More

Calciomercato Juventus - maxi offerta del Dalian dalla Cina per Mandzukic (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta Panorama infatti, il Dalian Yifang, squadra che milita nel campionato cinese, avrebbe messo nel mirino Mario Mandzukic, attaccante croato di proprietà del club bianconero, sicuramente uno dei punti di forza della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Il Dalian vorrebbe formare un attacco stellare e considererebbe Mandzukic il giocatore ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe chiesto l'acquisto di Casemiro (RUMOURS) : Dalla Spagna continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riportano i media iberici, infatti, il club bianconero ha intenzione di acquistare un top player a centrocampo nella prossima stagione e, viste le difficoltà di arrivare a Paul Pogba (dopo l'esonero di Mourinho il francese dovrebbe restare al Manchester United), avrebbe messo nel mirino Casemiro. Il fortissimo ...

Calciomercato di gennaio/ Pierpaolo Perotto : 'Piatek - Juventus e molto altro' - Esclusiva - : Sono vicende di Calciomercato di gennaio, Calciomercato appena chiuso. Abbiamo fatto il punto su tutto questo con l'operatore di mercato Pierpaolo Perotto.

Calciomercato Juventus - offerta di 45 milioni al Real Madrid per Marcelo (RUMORS) : Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte nella prossima sessione estiva e ha messo nel mirino Marcelo, fortissimo terzino brasiliano del Real Madrid. Sarebbe stata proposta un'offerta di 45 milioni di euro e un cospicuo ingaggio annuale. Il giocatore è stato seguito da tempo dalla Juventus e sarebbe potuto arrivare la ...

Calciomercato Juventus - a luglio potrebbero arrivare Zidane e Verratti (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", la permanenza a Torino di Massimiliano Allegri non sarebbe così sicura. Nel caso in cui il club bianconero dovesse vincere la Champions League, infatti, l'allenatore toscano potrebbe essere sostituito. Sempre stando a quanto scrive "Don Balon", la prima scelta della Juventus per ...

Calciomercato al gong : le pagelle delle squadre di Serie A - Juventus da 5 : È stato un Calciomercato interessante quello conclusosi ieri sera alle 20. Un Calciomercato che è riuscito, almeno parzialmente, a trasformare più di una squadra di Serie A e chissà, a spostare anche qualche equilibrio. Se, infatti, per la vetta poco si può intervenire per smuovere la classifica, altro discorso è rappresentato dalla zona Europa e salvezza, dove la classifica è ancora tutta da scrivere. Le regine del mercato e gli altri ...

Calciomercato Genoa - Sturaro : «La Juventus mi ha dato tantissimo» : E' uno dei club più importanti al mondo. Un'azienda collaudata che lavora perfettamente in ogni settore. Con loro ho imparato cosa vuol dire lavorare, vincere e sacrificarsi per un obiettivo, tutte ...

Calciomercato Serie A - il pagellone di CalcioWeb : la Juventus si è indebolita - voti alti per Fiorentina e Sampdoria : Calciomercato Serie A, IL pagellone – Si è conclusa una scoppiettante finestra di Calciomercato, in particolar modo sono state tante le squadre che si sono rinforzate e che si candidano ad una seconda parte da protagonista. La classifica del campionato di Serie A è guidata dalla Juventus che ha 11 punti di vantaggio sul Napoli, per il resto è una grande lotta per la Champions League, l’Europa League ed anche la salvezza. Una ...

Calciomercato Serie A - il pagellone : la Juventus si è indebolita - voti alti per Fiorentina e Sampdoria : Calciomercato Serie A, IL pagellone – Si è conclusa una scoppiettante finestra di Calciomercato, in particolar modo sono state tante le squadre che si sono rinforzate e che si candidano ad una seconda parte da protagonista. La classifica del campionato di Serie A è guidata dalla Juventus che ha 11 punti di vantaggio sul Napoli, per il resto è una grande lotta per la Champions League, l’Europa League ed anche la salvezza. Una ...

Calciomercato Inter : Chiesa - è duello con la Juventus? : L’Inter continua ad osservare Federico Chiesa, centrocampista della Fiorentina in grande spolvero e prova a contrastare la concorrenza della JuventusCalciomercato / SERIE A – A poche ore dalla sfida Interna contro la Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, in casa Inter si continua a respirare un grande clima di cambiamenti e di clamorosi ribaltoni, soprattutto al termine di questa stagione. Beppe Marotta, arrivato da ...

Calciomercato Juventus : Paratici vuole un difensore - ecco i nomi : Il dirigente della Juventus Fabio Paratici, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, cerca un difensore per Giugno, per sostituire gli addii di Benatia e BarzagliCalciomercato / SERIE A – Dopo il pesantissimo 3-0 subito contro l’Atalanta, con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, la Juventus ritorna al lavoro per preparare il pronto riscatto allo Stadium, dove arriverà il Parma nell’anticipo di sabato sera. Nel ...

Calciomercato Juventus - forcing su Savic per giugno? : Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', ieri a Milano Paratici ha incontrato il suo omologo dei Colchoneros, Andrea Berta . Per ora, fumata grigia , la richiesta degli spagnoli è di almeno 40 milioni ...