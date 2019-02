Tav | analisi del dossier a Francia e Ue | alta tensione Lega-M5S

La Lega lima la sua analisi positiva costi-benefici sulla Tav per presentarla e non rinunciare all'opera : La protesta si materializza in Aula quando il Pd e poi Forza Italia accusano il Movimento 5 Stelle di non aver ancora reso pubblica l'analisi costi benefici del professore Marco Ponti sull'Alta velocità Torino-Lione. analisi che oggi si trova sul tavolo della commissione Europa ma non su quello dei ministri, tanto che sia Matteo Salvini sia il viceministro alle Infrastrutture chiariscono di non averla mai ricevuta. E nonostante Danilo ...

Tav - protesta Pd alla Camera : “Ponti ha riferito esito dell’analisi direttamente al M5s - l’ho visto con i miei occhi” : “All’estensore del documento sulla Tav, il professor Marco Ponti, è stato vietato di venire a riferire in Commissione Trasporti, mentre è stato consentito di andare riferire al gruppo dei 5 stelle”. Lo ha affermato in aula alla Camera, protestando a nome del Pd, il deputato Davide Gariglio specificando di averlo visto “con i miei occhi”. Gariglio ha quindi chiesto “di far valere le prerogative del ...

Tav - Mit : analisi condivisa con Ue - diffusione prossima settimana : Roma, 6 feb., askanews, - 'Oggi il Mit ha condiviso con la Commissione Ue, attraverso la Rappresentanza in Italia, l'analisi costi-benefici sul progetto Tav Torino-Lione, prima della sua validazione e ...

Tav - Salvini : 'Bizzarro che Parigi veda l'analisi costi-benefici e io no' - Di Maio : 'Non l'ho letta neanche io' : "Perché dei numeri che riguardano il futuro degli Italiani sono conosciuti prima a Parigi che a Roma? Io non cambio idea, l'Italia sulle grandi opere pubbliche deve andare avanti, non bloccare e ...

Tav - Salvini : “Querelo chi parla di scambio col M5s con voto in Senato. Analisi costi-benefici? Non ne so nulla” : “Querelo chi parla di uno scambio col M5s con il voto in Senato”. A dirlo, da Terni, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Sono pratiche che fanno parte della vecchia politica, non c’è nessuno scambio” ha replicato il vicepresidente del Consiglio all’ipotesi che il Movimento 5 stelle fermi l’autorizzazione a procedere, a Palazzo Madama, sul caso Diciotti, in cambio del sì al Tav. L'articolo ...

Tav - Di Stefano (M5s) : “Salvini deve fare atto di responsabilità - unica analisi che ha senso è quella del Ministero” : “Salvini deve fare un atto di responsabilità verso gli italiani sul Tav guardando i numeri non solo le parole. L’unica analisi costi benefici è quella del Ministero dei Trasporti”. Con queste parole il Sottosegretario di Stato Manlio di Stefano, ospite oggi a Milano del convegno “Il Mondo nel 2019” organizzato da Ispi, ha liquidato l’ipotesi di un’analisi costi benefici alternativa proposta da Salvini durante la visita del cantiere Tav a ...

Tav : Da Re (Lega Veneto) - 'analisi costi-benefici è una balla colossale' : Venezia, 6 feb. (AdnKronos) - 'L'analisi costi - benefici per la Tav? E' una balla colossale, è solo fumo negli occhi della gente. Il M5S sta facendo melina, perchè ha grossi problemi al suo interno, tra le due fazioni: quella rosso- ecologica e quella 'governativa'". Così il segretario veneto della

Tav - consegnata l'analisi alla Francia : nel dossier di 80 pagine c'è il "no" : Il dossier di 80 pagine sulla Tav con l'analisi costi benefici è stato consegnato all'ambasciatore francese ieri poco dopo le 18. Non una dichiarazione di guerra ma quasi. Visto che le conclusioni, ...

