Video Bologna-Frosinone | 0-4 | | highlights e gol della partita | Serie A | 21giornata

L’incontro di Vasco Rossi coi fan nel nome de La Verità : Video dal raduno col fanclub a Bologna : Si è tenuto il 23 gennaio il nono incontro di Vasco Rossi coi fan del Blascofanclub, riuniti a Bologna per un evento esclusivo e riservato ad una cinquantina di iscritti. Come ormai da tradizione, ogni anno il rocker di Zocca incontra una manciata di fan per parlare con loro, raccontare una delle sue canzoni, firmare autografi, scattare foto ricordo e stringere mani, dandosi appuntamento al pRossimo tour negli stadi che quest'anno è il ...

Video/ Spal Bologna - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 20giornata - : Video Spal Bologna , 1-1, : gli highlights e i gol della partita giocata al Mazza. Pareggio nella sfida che valeva punti importanti per la salvezza.

Video SPAL-Bologna Highlights 1-1 : sintesi e gol della partita. Palacio la sblocca - Kurtic pareggia con esultanza “hot” : SPAL e Bologna hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Il derby emiliano si è concluso senza vinti né vincitori. I felsinei hanno sbloccato la contesa al 24′ con Palacio che riceve palla al limite da Orsolini e trova l’angolino alto alla sinistra di Viviano. I padroni di casa non mollano e trovano la rete del pareggio al 63′: Lazzari crossa dalla destra per Kurtic che si ...

Diretta Spal Bologna / Streaming Video Dazn : ci sono oltre 50 precedenti tra le due squadre - Serie A - : Diretta Bologna Spal, Streaming video Dazn: la squadra felsinea non vince da 12 partite, il digiuno degli estensi dura da 10 turni, punti pesanti in palio.

Video Bologna-Juventus 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Bernardeschi e Kean trascinano i bianconeri ai quarti di Coppa Italia : La Juventus ha sconfitto il Bologna per 2-0 e si è così qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia 2019 di calcio dove affronterà la vincente di Cagliari-Atalanta. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a imporsi al Dall’Ara, un gol per tempo ha deciso la contesa in favore dei detentori del trofeo: al 9′ papera di Da Costa che in uscita si scontra con Calabresi, il pallone finisce sui piedi di Bernardeschi che insacca a ...

Diretta Virtus Bologna Brescia/ Risultato live 88-78 - streaming Video e tv : Taylor e M'baye firmano il successo : Diretta Virtus Bologna Brescia: info streaming video e tv del match di basket, valido per la 14giornata della Serie A1.

Diretta Virtus Bologna Brescia/ Risultato live 42-34 - streaming Video e tv : La Virtus respinge la rimonta : Diretta Virtus Bologna Brescia: info streaming video e tv del match di basket, valido per la 14giornata della Serie A1.

DIRETTA ROSETO FORTITUDO BOLOGNA/ Risultato live 20-19 - streaming Video tv : fine 10'! - basket Serie A2 - : DIRETTA ROSETO FORTITUDO BOLOGNA streaming video e tv: orario e Risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 15giornata , oggi 6 gennaio, .

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA/ Streaming Video e tv : i precedenti del match - Basket Serie A1 - : DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: info Streaming video e tv del match di Basket, valido per la 14giornata della Serie A1.

DIRETTA ROSETO FORTITUDO BOLOGNA/ Streaming Video tv : che era successo nel turno precedente - basket Serie A2 - : DIRETTA ROSETO FORTITUDO BOLOGNA Streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 15giornata , oggi 6 gennaio, .

DIRETTA/ Napoli Bologna - risultato finale 3-2 - info streaming Video e tv : 3 punti sofferti per Ancelotti! : DIRETTA Napoli Bologna streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Diretta/ Napoli Bologna - risultato live 3-2 - info streaming Video e tv : Mertens in gol per gli azzurri! : Diretta Napoli Bologna streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

DIRETTA/ Napoli Bologna - risultato live 1-0 - info streaming Video e tv : il VAR conferma il gol di Milik! : DIRETTA Napoli Bologna streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

DIRETTA/ Napoli Bologna - risultato live 0-0 - info streaming Video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Napoli Bologna streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.