«L' Italia è il paese che amo» | Berlusconi ripete il discorso del 1994 per attaccare i 5

Europee - 25 anni dopo Berlusconi (ri)scende in campo : “L’Italia è il paese che amo…”. E attacca : “M5S pericolosi” : “L’Italia è il paese che amo. Con queste parole mi rivolsi agli italiani” nel ’94 “per salvare l’Italia da un grave pericolo”, “quello comunista”. Oggi c’è “un altro pericolo”, rappresentato dai Cinque stelle. “Per questo credo che l’appello di allora sia drammaticamente attuale anche oggi”. In un videomessaggio sui social Silvio Berlusconi celebra il venticinquesimo ...

«L'Italia è il Paese che amo» : Berlusconi ci riprova e punta sull'effetto nostalgia : «Nei loro programmi - attacca Berlusconi - c'è il peggio del '900: sono contro l'economia di mercato, contro le infrastrutture, contro la democrazia parlamentare. Sono contro lo stato di diritto, ...

Aie - libro Italiano 1/a industria Paese : "Il libro italiano è bello, forte e solido e tiene le proprie posizioni anche in un quadro di generale rallentamento dell'economia", dice il presidente Aie Ricardo Franco Levi, sottolineando peraltro ...

Italia-Francia - Conte : “Europa batta un colpo su sviluppo dell’Africa”. Bruxelles : “Nessun Paese Ue fa politiche coloniali” : Le tensioni tra Italia e Francia escono dal recinto del dibattito sul franco Cfa, la ‘moneta coloniale’, e si allargano ai rapporti fra l’Unione europea e l’Africa. In un post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio ha avanzato la richiesta a Bruxelles “di affrontare il tema dello sfruttamento delle risorse africane e della decolonizzazione“. Un concetto ribadito ancor più chiaramente dal premier Giuseppe Conte: ...

Vittorio Feltri e il gioco d'azzardo : "Perché l'Italia è un Paese di deficienti" : Poche parole per esprimere una amarissima sentenza. Il "giudice" è Vittorio Feltri, che su Twitter affida a pochi caratteri una riflessione sul gioco d'azzardo e sul nostro Paese. Lo spunto, al direttore, lo dà la cifra spesa ogni anno per il gioco d'azzardo. Cinguetta Feltri: "In Italia si spendono

Quell'appello per mobilitare le forze migliori di tutto il Paese E salvare l'Italia : ... libertà religiosa, non solo agl'individui ma anche alla Chiesa, per la esplicazione della sua missione spirituale nel mondo; libertà di insegnamento, senza monopoli statali; libertà alle ...

Debito pubblico - Commissione Ue : “Quello Italiano nel 2029 sarà al 146 - 5% del pil se Paese non cambia politiche” : Se l’Italia non cambia rotta il Debito pubblico aumenterà dal 130,1% del pil nel 2020 al 146,5% del pil nel 2029. Lo sottolinea il rapporto sulla sostenibilità di bilancio del 2018 pubblicato dalla Commissione europea in una simulazione che stima, Paese per Paese, l’andamento del Debito a politiche costanti. In questo scenario, 21 Paesi membri dell’Ue vedrebbero calare il rapporto Debito/pil, in particolare Cipro, Malta, Austria, Germania, ...

A Messina l'evento dal titolo "tischio sismico in Italia : analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile" : Un volume che ha la finalità quindi di fornire lo stato dell'arte sugli studi condotti in questi anni in Italia e che partendo dalla consapevolezza che in Italia come in tutto il Mondo non è ...

“Rischio sismico in Italia : analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” : All’interno delle attività previste per l’iniziativa “1908 – 2018: A 110 anni dal terremoto del 28 dicembre 1908”, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Messina, si svolgerà il convegno “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” evento proposto in collaborazione da SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) e CEA (Associazione Centro Educazione Ambientale Messina Onlus) con il ...

26 gennaio 1994 - l'Italia è (ancora) il Paese che amo? : I nove minuti e mezzo che cambiarono l'Italia. Sono quelli del discorso di Silvio Berlusconi che segnò la sua discesa in campo, con un messaggio registrato che diede inizio a una carriera politica che in pochi avrebbero previsto.Sono passati 25 anni da quel pomeriggio di un qualsiasi mercoledì di gennaio, ma nessuno può negare che da "qualsiasi" quel pomeriggio sia diventato storico.Il monologo di Berlusconi, girato in un ...

Airbnb lancia The Italian Sabbatical : tre mesi di vita a Grottole per rilanciare il paese : 1. A Grottole (Matera) per cambiare vita e salvare il borgo2. A Grottole (Matera) per cambiare vita e salvare il borgo3. A Grottole (Matera) per cambiare vita e salvare il borgo4. A Grottole (Matera) per cambiare vita e salvare il borgo5. A Grottole (Matera) per cambiare vita e salvare il borgo6. A Grottole (Matera) per cambiare vita e salvare il borgo7. A Grottole (Matera) per cambiare vita e salvare il borgo8. A Grottole (Matera) per cambiare ...

Andreotti - Giarrusso (M5s) scatenato contro la mostra : “Peggior uomo politico d’Italia - un’offesa per il nostro Paese” : La mostra per i 100 anni dalla nascita di Giulio Andreotti ospitata dal Senato “va chiusa“. A dirlo è il senatore del M5s Mario Michele Giarrusso parlando a “nome del gruppo” in Aula a Palazzo Madama. “Manifestiamo il disappunto per l’organizzazione di una mostra celebrativa dei cent’anni dalla nascita del peggior uomo politico che abbia visto queste aule. È una mostra fuori luogo e falsa”. ...

Migranti - il premier Conte è atterrato in Niger. Perché il paese è importante per l'Italia? : ANSA - Il Niger è a oggi il primo beneficiario al mondo di aiuti pro capite dall'Unione Europea. L'attuale Fondo Europeo di Sviluppo ha stanziato più di 800 milioni di euro per il paese. Negli ultimi ...

Capello : «L’Italia è l’unico Paese dove comandano gli ultras» : Gli Ultras contano troppo «L’Italia è l’unico posto dove gli ultras comandano e i giocatori vanno a salutarli sotto la curva. L’85-90% dei tifosi è importante, non questi signori con striscioni, slogan e troppi poteri ottenuti dalle società». Don Fabio Capello mette il dito nella piaga. O meglio, torna a metterlo. Sono passati ormai dieci anni da quando l’allora ct della Nazionale inglese disse: «In Italia comandano gli ultras, fanno ...