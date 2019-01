Sacchi: «In Italia collusione tra ultrà e club. Non vedo voglia di intervenire sul razzismo»

ilnapolista

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) «Il Napoli di Ancelotti gioca un calcio moderno» Bella, ampia e interessante intervista rilasciata da Arrigoal Mattino, al giornalista Pino Taormina. Il pretesto, l’occasione, è dato dal doppio confronto Milan-Napoli. Ma , come al solito, l’Arrigo gioca a tutto campo, tocca vari temi; ovviamente qui forniamo qualche pillola.è piaciuta molto Napoli-Lazio, l’ha definita «la migliore da quando c’è Ancelotti. Perché tutti hanno dato tutto quello che potevano dare, giocando un calcio coraggioso, aggressivo, facendo un bel pressing. E allora ho scritto un messaggio a Carlo, mi sono complimentato per il carattere e la qualità del gioco espresso dai suoi nonostante le assenze. Non è nella nostra indole pressare, imporre il gioco, il ritmo. Il suo Napoli sta giocando un calcio moderno, di movimento, dove lo spazio è l’habitat naturale: un calcio ...