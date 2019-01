Mercato NBA – Carmelo Anthony ceduto ai Bulls e subito tagliato | prende piede la pista

Mercato NBA - Houston Rockets ad un passo da Faried : Houston Rockets vicini all’acquisto di Kenneth Faried, la franchigia ha rinunciato a James Nunnally per creare lo spazio in roster Gli Houston Rockets stanno rinunciando alla guardia James Nunnally per creare lo spazio in roster per Kenneth Faried. E’ l’indiscrezione di Mercato NBA rilanciata oggi dal The Athletic. La squadra di James Harden sta dunque per mettere le mani su Faried, un po’ in calo dopo l’addio ...

Mercato NBA – Miami Heat interessati a Bradley Beal : ma quante difficoltà per arrivare alla guardia degli Wizards” : I Miami Heat sarebbero interessati a Bradley Beal dei Washington Wizards, ma per arrivare alla guardia capitolina ci sono diversi ostacoli degni di nota I Miami Heat stanno sondando il Mercato alla ricerca di una possibile aggiunta di livello al proprio roster. La franchigia della Florida galleggia con un perfetto record di 22-22 al settimo posto della Eastern Conference, con due vittorie in più dei Pistons (9°) e una partita da giocare. ...

Mercato NBA - LeBron James manda segnali via Instagram : assalto Lakers a Carmelo Anthony : Los Angeles Lakers in procinto di fare un’offerta a Carmelo Anthony, un like di LeBron James sembra confermare il tutto Mercato NBA, Los Angeles Lakers su Carmelo Anthony? LeBron James sembra aver dato il proprio placet. Il fenomeno di LA ha dato infatti il proprio assenso all’affare Anthony attraverso Instagram. Il King ha infatti messo un like galeotto ad un post che parlava di Mercato, all’interno del quale si ...

Mercato NBA : 4 squadre a caccia di Marc Gasol : Marc Gasol potrebbe lasciare i Memphis Grizzlies prima della trade deadline della NBA, giornate caldissime per lo spagnolo NBA, la stagione dei Memphis Grizzlies sembra aver preso una pessima piega. Dopo un ottimo inizio, i risultati adesso tardano ad arrivare e le voci di una possibile trade per Marc Gasol sono sempre più frequenti. Secondo HoopsHype, sarebbero ben 4 le franchigie pronte ad accaparrarsi il centro spagnolo sedendosi al ...

Mercato NBA – Kenneth Faried raggiunge il byyout con i Nets : Rockets intenzionati a firmarlo : Kenneth Faried si è accordo con i Brooklyn Nets per il buyout: gli Houston Rockets sarebbero intenzionati ad inserirlo nel loro roster Kenneth Faried e i Brooklyn Nets si sono detti addio. Il giocatore e la franchigia hanno trovato l’accordo per il buyout che permetterà all’ex Nuggets di diventare free agent e accordarsi con qualsiasi altra squadra. In questo senso, va sottolineato l’interesse degli Houston Rockets che ...

Mercato NBA - Houston corre ai ripari : accordo con Kenneth Faried : La ricerca di un sostituto per Clint Capela è durata poco per gli Houston Rockets, e il prescelto è Kenneth Faried. Il lungo dei Brooklyn Nets ha trovato un accordo per il buyout con la franchigia ...

Mercato NBA - i Dallas Mavericks provano a ricomporre la frattura con Dennis Smith Jr. : Forse dopotutto il futuro di Dennis Smith Jr. è ancora a Dallas. Dopo la notizia di qualche giorno fa del suo possibile addio ai Mavericks , pare che la franchigia sia dell'idea di ricostruire il ...

NBA – Svelate le possibili maglie per l’All-Star Game 2019 - fan in rivolta : “sembrano prese al superMercato” [FOTO] : Sui social hanno iniziato a circolare le foto delle possibili maglie per l’All-Star Game 2019: diversi fan le hanno già bocciate Il 17 febbraio, data dell’inizio dell’All-Star Game Weekend, si avvicina a grandi passi e sui social sono spuntate le prime foto delle possibili maglie delle due squadre. Dalle foto circolate si può notare uno stile alquanto minimale: due divise, una bianca ed una nera (una di LeBron James e l’altra degli ...

Mercato NBA - le ultime caldissime notizie : Smith Jr vicino all’addio a Dallas - i Nets corteggiano Durant : Mercato NBA, Dennis Smith Jr in procinto di lasciare i Dallas Mavericks dato lo scarso feeling con Doncic Mercato NBA, ore concitate oltre Oceano prima della trade deadline. La voce che maggiormente sta facendo rumore nelle ultime ore è quella che arriva da Dallas, con Dennis Smith Jr che è in procinto di essere ceduto. Due le franchigie alla finestra per il playmaker, Suns e Magic stanno lavorando alla trade, con Dallas che sta valutando ...

Mercato NBA – I Mavericks mettono Dennis Smith Jr. sul mercato : a Dallas vogliono ‘materiale’ da Playoff : I Mavericks hanno deciso di mettere Dennis Smith Jr. sul mercato, al fine di ottenere giocatori utili per i Playoff: diverse le franchigie interessate al giocatore Il 7 febbraio è il termine ultimo per gli scambi tra le franchigie NBA, la cosiddetta trade deadline. Per poco più di 3 settimane dunque, diverse franchigie proveranno a mettere in piedi le ultime trattative per ottenere un roster utile ai loro piani per il finale di stagione: ...

Mercato NBA – Robin Lopez in trattiva per il buyout con i Bulls : Golden State Warriors spettatori interessati : Robin Lopez in trattativa per il buyout con i Chicago Bulls: il centro sarebbe finito nel mirino dei Golden State Warriors Robin Lopez, tramite il suo entourage, sta cercando di risolvere il suo contratto con i Chicago Bulls. Il centro vorrebbe accordarsi per il buyout con la franchigia, al fine di potersi cercare una nuova sistemazione da free agent, ma i Bulls vorrebbero poterlo inserire in qualche trattativa prima della trade deadline ...

Si accende il Mercato NBA - le ultime indiscrezioni sulle possibili trade : Il mercato NBA entra nel vivo, diverse trattative stanno animando queste ore oltre Oceano: da Parker a Kanter, tutti i nomi in ballo Il mercato NBA si appresta a vivere i suoi giorni più caldi. La trade deadline è fissata per il 7 febbraio, dunque le franchigie si stanno muovendo frettolosamente per mettere a posto i roster. Secondo Sport Illustrated vi sono diverse trattative in atto in queste ore, la più calda vorrebbe uno scambio tra ...

Mercato NBA – Rockets e Cavs studiano una trade fra due ‘scontenti’ : Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith : Gli Houston Rockets e i Cleveland Cavaliers starebbero studiando una particolare trade fra due giocatori finiti ai margini dei rispettivi progetti: Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith La trade deadline di febbraio, il termine ultimo per gli scambi tra franchigie in vista del rush finale della seconda parte di stagione, si avvicina a grandi passi e le squadre studiano le ultime trade prima dello stop finale. Fra i team più attivi ci ...

Mercato NBA - Patrick McCaw si accasa ai Toronto Raptors - ma la lega investiga sul passaggio ai Cavs : Almeno la telenovela cestistica legata a Patrick McCaw sembra essere finita. Dopo essere stato tagliato dai Cleveland Cavaliers, la guardia 23enne ha firmato fino al termine della stagione con i ...