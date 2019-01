Aereo scomparso nel Canale della Manica | a bordo il calciatore Emiliano Sala | “non c’è

Emiliano Sala sull'Aereo scomparso nella Manica/ Ultime notizie - continuano le ricerche : filtra pessimismo : Aereo scomparso da Nantes a Cardiff con a bordo il calciatore Emiliano Sala, acquistato dalla squadra gallese. continuano le ricerche: filtra pessimismo.

Emiliano Sala - scomparso l'Aereo con a bordo il neo calciatore del Cardiff : news in diretta : Di seguito tutti gli aggiornamenti e la cronaca LIVE 14:30 22 gen "Difficile ci siano sopravvissuti" Sia il team di Air Search delle Channel Islands che le guardie costiere non si aspettano ...

EMILIANO SALA SULL'Aereo scomparso NELLA MANICA/ Ultime notizie - Nantes e Cardiff in ansia per il calciatore : Aereo SCOMPARSO sulla MANICA: volo da Nantes a Cardiff con a bordo il calciatore attaccante EMILIANO SALA sparito dai radar. Ultime notizie e novità

Emiliano Sala - l'Aereo del calciatore scomparso dai radar : si teme il peggio. Genitori disperati : «Lo stanno cercando» : Il mondo del calcio è in ansia per Emiliano Sala, calciatore argentino di origini italiane che militava nel Nantes e che stava per passare al Cardiff nel mercato di gennaio. Emiliano Sala si...

Aereo scomparso dai radar - perse le notizie dell'attaccante Sala : Paura e ansia per il calciatore Emiliano Sala, da ieri sera disperso nei cieli della Manica. dell'attaccante argentino di origini italiane non si hanno più notizie dalle 21.30 di lunedì sera, precisamente da quando l'areo a bordo del quale stava viaggiando con altre due persone è scomparso dai radar mentre attraversava i cieli della Manica. Dalle prime informazioni fornite dalla polizia di Guernesey l'Aereo è scomparso nei pressi del faro di ...

Emiliano Sala : l'attaccante argentino era sull'Aereo scomparso nella Manica : Sono ore di tensione queste per il mondo del calcio. Emiliano Sala, attaccante argentino appena ceduto dal Nantes al Cardiff, era in volo questa notte diretto verso il Galles, partito dalla Francia con un piccolo aereo turistico privato che però non è mai giunto a destinazione. Il velivolo, come confermato dalle autorità inglesi e riportato dalla BBC, è scomparso da tutti i radar, lasciando presagire il peggio. nella stessa notte sono partire le ...

Emiliano Sala - giocatore appena comprato dal Cardiff - è scomparso : era a bordo di un Aereo : Emiliano Sala è un giocatore di calcio di 28 anni, argentino ma di origini italiane, che è scomparso ieri insieme all'aereo che lo stava trasportando verso la sua nuova squadra, Cardiff. Il velivolo non è mai arrivato a destinazione, i soccorsi sono scattati immediatamente ma ancora non si hanno notizie. Emiliano Sala, neo attaccante del Cardiff disperso in mare Nella giornata di ieri l'attaccante Sala ha lasciato Nantes (in Francia) per ...

Emiliano Sala - scomparso dai radar l'Aereo su cui viaggiava l'attaccante del Cardiff City : news e aggiornamenti : Di seguito tutti gli aggiornamenti e la cronaca 11.45 - Coppa di Francia posticipata. In attesa di notizie ufficiali, la gara di Coppa di Francia tra il Nantes, ex squadra di Sala, e l'Entente SSG, ...

Emiliano Sala - l'Aereo del calciatore italo-argentino è scomparso dai radar : ore di ansia : Il mondo del calcio è in ansia per il calciatore argentino di origini italiane Emiliano Sala, che militava nel Nantes e che era passato al Cardiff a gennaio. Sala infatti era stato acquistato dal ...

Emiliano Sala - l'Aereo del calciatore scomparso dai radar : si teme il peggio per il bomber italo-argentino : Il mondo del calcio è in ansia per Emiliano Sala, calciatore argentino di origini italiane che militava nel Nantes e che stava per passare al Cardiff nel mercato di gennaio. Emiliano Sala si...

Chi è Emiliano Sala - il calciatore scomparso a bordo di un Aereo sul Canale della Manica : Il Piper su cui volava l'attaccante argentino di origini italiane appena acquistato dal Cardiff City risulta scomparso dai...

Francia - Aereo scomparso dai radar : a bordo anche il calciatore Emiliano Sala : L'aereo di piccole dimensioni su cui viaggiava l'attaccante argentino Emiliano Sala è scomparso dai radar la scorsa notte mentre sorvolava il Canale della Manica dopo essere partito da Nantes, in Francia, con direzione Cardiff. A bordo, oltre al calciatore, solo il pilota. In corso le ricerche anche se in mare non sono stati trovati rottami o segnali.Continua a leggere

Francia - allarme per Emiliano Sala : scomparso dai radar l'Aereo con a bordo l'attaccante : Grande preoccupazione per Emiliano Sala: l'aereo su cui volava l'attaccante argentino di origini italiane del Cardiff City risulta scomparso dai radar mentre era in viaggio da Nantes. Secondo la ...

Francia - paura per Emiliano Sala : il suo Aereo scomparso dai radar : Sono momenti di grande paura per le sorti di Emiliano Sala : l'aereo su cui volava l'attaccante argentino di origini italiane del Cardiff City risulta scomparso dai radar mentre era in viaggio da ...