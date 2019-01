Migranti : Volontari Treviso - con Decreto Sicurezza a rischio nostri sforzi (2) : (AdnKronos) - Volontarinsieme ha finanziato, per circa 25mila euro, il progetto “FIXIT” che prevede momenti di formazione e di eventuale inserimento al lavoro, in collaborazione con realtà imprenditoriali della provincia, di giovani immigrati ospiti nelle strutture del territorio (hub o SPRAR) e in

I valdesi volontari al confine Italia-Francia : "Sui Migranti le violenze della gendarmerie e i muri del Decreto Salvini" : Rincorso dai cani sguinzagliati dalla gendarmerie, ha passato la notte, con le temperature che possono scendere fino a meno dodici gradi, nascosto nella neve. I piedi non gli verranno amputati, ma i medici dicono che per tornare a camminare ci vorrà tempo. Ha quindici anni. Cinque in meno del ventenne che ha raccontato di essere stato inseguito dalla polizia francese in motoslitta, portato in caserma e derubato del denaro. Entrambi ...

Sea Watch - volontario annuncia ai Migranti : “Tra due ore attracchiamo”. Loro esultano e lo abbracciano : Un volontario della Sea Watch, la ong tedesca con a bordo da 19 giorni, insieme alla Sea Eye, 49 persone, spiega ai migranti che tra due ore attraccheranno al porto di Malta. E Loro, prima un po’ increduli, esultano e lo abbracciano. L’accordo è stato raggiunto tra La Valletta e otto Paesi europei (tra cui l’Italia) che accoglieranno i migranti. Video Twitter/Sea Watch L'articolo Sea Watch, volontario annuncia ai migranti: ...

Miss Mondo 2018 - vince la messicana Vanessa Ponce de Léon : laureata e volontaria che assiste i Migranti in fuga : È affascinante, ma anche socialmente impegnata. Venessa Ponce de Léon è la nuova Miss Mondo. Ha 26 anni ed è la prima messicana a vincere il concorso di bellezza nato nel Regno Unito nel 1951, da sempre rivale del corrispettivo americano Miss Universo, gestito fino al 2015 dalla Trump Organization. La modella è stata proclamata 68esima reginetta durante la finale che per l’ottavo anno si è svolta a Sanya, sull’isola ...

Attestati a Migranti partecipanti a progetto volontariato a Ragusa : Hanno ricevuto un riconoscimento a Ragusa i migranti che hanno partecipato ad un progetto di volontariato messo a punto insieme a Legambiente

Migranti e volontariato - l'esperienza di Ragusa : Migranti e volontariato un percorso avviato con successo a Ragusa. Domani un incontro per fare il punto della situazione e consegnare attestati

Chiude il centro d'accoglienza a Como - una volontaria : 'Ora i Migranti sono più fragili e pericolosi' : A Como Chiude un altro centro temporaneo di accoglienza che dal 2016 ospitava fino a duecento persone. Le unità abitative provvisorie, stando alle disposizioni del Viminale, sono state portate via e ...