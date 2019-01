La Corte dei Conti boccia la Trenta | Nominata consigliera senza requisiti

Periferie ferme : la Corte dei Conti la affida al pm di Mafia Capitale : Parcheggi, mercati, marciapiedi, caditoie. Opere progettate e realizzate eppure mai entrate in funzione. Finanziate dai privati , con il metodo dello scomputo, , completate e lasciate invecchiare ...

Chiusura dei porti ai migranti : Fattori-DeFalco-Nugnes - adire Corte europea : Sulla Chiusura dei porti c'e' il rischio che possa essere adita la Corte europea. E' quanto prefigurano i senatori Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco in un'interrogazione depositata nei giorni scorsi ai ministri Salvini e Toninelli per chiedere conto dell'esistenza o meno di provvedimenti sulla Chiusura dei porti: se, dicono, "non esistessero, come si ritiene, o non fossero stati resi pubblici, si configurerebbe la possibilita' di ...

Parentopoli Ama - in appello la Corte dei Conti ribalta le sentenze : Panzironi assolto e licenziamenti illegittimi : La Parentopoli romana in Ama? Non ha prodotto alcun danno erariale. E i 34 lavoratori assunti dall’allora ad Franco Panzironi e licenziati nel 2015? Altro che cacciarli: dovevano rimanere al loro posto, in quanto personale frutto di “una seria selezione dei candidati”, avente “le caratteristiche richieste per ricoprire le suddette figure professionali esecutive, con la competenza richiesta”; in fondo, su quest’ultimo punto, “non risultano ...

Merano - cure per la fertilità - la Procura della Corte dei Conte chiede i danni a un medico : Merano. La Procura della Corte dei conti ha chiesto ad un medico meranese, convenzionato con l'Asl altoatesina, il risarcimento di circa 70mila euro quale danno erariale per aver prescritto cure e ...

Al Corteo per Matera Capitale della cultura i teli termici dei migranti diventano opere d'arte : Grandi personalità del mondo della cultura e delle istituzioni prenderanno parte all'evento, destinato a dare una chiave lettura del tutto inedita della manifestazione lucana. Eventi e temi in agenda ...

Alexandria Ocasio Cortez l'anti-Trump? Il 'problemino' dei dem : ... il sito di Washington per fanatici del Palazzo e per professionisti mediatici della Politica Usa, quorum ego,, nomi come questi molto difficilmente li conosce, relegati come sono nella cronaca dei ...

Affitti mai riscossi al Parco Verde - Corte dei Conti indaga ex sindaci : Maxi-inchiesta della Corte dei Conti della Campania sul Parco Verde di Caivano. Case occupate abusivamente, Affitti e indennità di occupazione mai pagate per 750 abitazioni popolari, anno 2009, e 34 ...

Affitti mai riscossi al Parco Verde - ex sindaci nel mirino Corte dei Conti : I carabinieri hanno notificato una serie di 'inviti a dedurre' della Corte dei Conti a ex sindaci, segretari comunali e funzionari del Comune di Caivano , Napoli, , in relazione alla mancata ...

Brexit - Renzi : “Le bugie dei populisti hanno le gambe Corte. Il tempo è galantuomo a Londra come a Roma” : “Ieri netta sconfitta di Theresa May al Parlamento inglese. La Brexit è sempre più complicata, il giocattolo si è rotto in mille pezzi e nessuno riesce più a metterli insieme. Che cosa accadrà oggi? Chi lo sa? Un nuovo referendum, l’allungamento della data… vedremo. Quello che è certo è che tu puoi promettere di tutto per vincere un referendum o una campagna elettorale come fanno i populisti ma le bugie dei populisti hanno le gambe ...

Corte dei conti - no all'azione revocatoria per Rollandin e Restano Aosta -I magistrati della Sezione giurisdizionale hanno rigettato - con ... : Le operazioni compiute nel 2017 dai consiglieri regionali Augusto Rollandin e Claudio Restano , a favore di congiunti, non erano mirate a sottrarre risorse al sequestro conservativo scattato, nei ...

Sostanze chimiche negli alimenti - Coldiretti : storico pronunciamento della Corte dei Conti Europea - cibo extra UE 12 volte più pericoloso : E’ necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti, italiani e stranieri, in vendita sugli scaffali ci sia un analogo percorso di qualità che riguarda l’ambiente, il lavoro e la salute: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare lo storico pronunciamento della Corte dei Conti Europea sulle Sostanze chimiche negli ...

Coldiretti : storico pronunciamento della Corte dei Conti Europea sulle sostanze chimiche negli alimenti : E’ necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti, italiani e stranieri, in vendita sugli scaffali ci sia un analogo percorso di qualità che riguarda l’ambiente, il lavoro e la salute: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare lo storico pronunciamento della Corte dei Conti Europea sulle sostanze chimiche negli ...

Foodora - la Corte di Appello ribalta la sentenza sui rider : “I diritti esistono. Non eravamo dei folli a rivendicarli” : La corte d’Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado riconoscendo ai rider il diritto ad avere una somma calcolata sulla retribuzione stabilita per dipendenti del contratto collettivo logistica-trasporto merci. “Non eravamo dei folli quando affermavamo che queste persone avevano dei diritti – ha commentato l’avvocato Giulia Druetta che insieme al collega Sergio Bonetto ha seguito i fattorini -. È la conferma che i diritti ...

Derivati Morgan Stanley : sentenza della Corte dei Conti fra 45 giorni : La procura contesta all'ex responsabile del debito pubblico Maria Cannata, all'ex direttore generale del Tesoro Vincenzo La Via e agli ex ministri dell'Economia Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli ...