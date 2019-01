Inter | Wanda | ' Cattiva pubblicità su di me'

Inter - Wanda Nara apre 'Rinnovo contratto Icardi al 100 ' : MILANO - Wanda Nara ora apre al rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. La moglie-agente del capitano nerazzurro manda messaggi di apertura verso la società nel suo ruolo di opinionista a Tiki Taka. 'C'è ...

Inter - la verità di Wanda sul futuro di Icardi : "Sono fiduciosa - rinnoviamo al 100%" : Il caso rinnovo-Icardi fa ancora discutere e a Tiki Taka , in onda su Canale 5, Wanda Nara ha voluto fare chiarezza: "Io e Mauro non abbiamo chiesto nulla all'Inter. Mi fanno passare per stronza, ma ...

Wanda Nara sorprendente - le parole della moglie di Icardi fanno discutere : “mi fanno passare per stronza! Io e Mauro non abbiamo chiesto niente all’Inter” : Wanda Nara sincera e senza peli sulla lingua sul rinnovo di Icardi con l’Inter: le parole della sexy moglie dell’attaccante argentino fanno ancora discutere Wanda Nara riesce sempre ad essere al centro dell’attenzione, non solo per foto e video sexy postati sui suoi canali social, ma anche e soprattutto per questioni più calde che interessano ai tifosi nerazzurri, come per esempio il rinnovo di Mauro Icardi con ...

Inter - senti come canta Wanda Nara : 'Nerazzurri nel cuore' : "Nerazzurri nel cuore, una grande storia d'amore" - così inizia a cantare Wanda Nara, in quello che sui social ha definito un "nuovo progetto", portato avanti per mesi insieme a Davide De Marinis, ...

Tapiro di Striscia a Wanda Nara/ Video - 'Icardi rinnova? Sì lo farà - nessuna multa da parte dell'Inter' : Tapiro di Striscia a Wanda Nara/ Video, la moglie dell'attaccante: "Icardi rinnova? Sì lo farà, nessuna multa da parte dell'Inter"

Inter - Ennesimo Tapiro d'Oro per Wanda Nara : la Wags si sbilancia sul rinnovo di Icardi : Wanda Nara ha ricevuto un altro Tapiro d'Oro, la Wags raggiunta da Valerio Staffelli a causa dell'incertezza del rinnovo con l'Inter del marito Mauro Icardi Un tira e molla infinito quello tra Mauro ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Icardi rinnova. Nessuna distanza - va tutto bene' : Altra puntata della telenovela legata al rinnovo di Mauro Icardi con l' Inter , con protagonista anche la moglie e agente del capitano nerazzurro Wanda Nara . Questa volta però, niente frecciatine o ...

Inter - Tapiro d'oro a Wanda Nara : 'Icardi? Rinnova - rinnova...' : ROMA - Tapiro d'oro a Wanda Nara per l'incertezza sul futuro del marito Mauro Icardi all' Inter . Valerio Staffelli inviato di 'Striscia la Notizia' che la Intercetta in una boutique di Milano, le ...

Rinnovo Icardi - Wanda Nara manda un messaggio all’Inter : In casa Inter continua a tenere banco il Rinnovo dell’attaccante Mauro Icardi, l’accordo tra le parti al momento sembra molto lontano. La moglie del calciatore già nelle scorse settimane aveva punzecchiato il club nerazzurro, oggi ha deciso di mandare un messaggio sui social. ‘‘Mi piacciono le persone che parlano tre lingue: in faccia, in maniera diretta e con le palle”, ha scritto in un post su Instagram, ...

Inter - Wanda Nara polemica : 'Mi piace chi parla in faccia' : La telenovela Wanda Nara-Inter per il rinnovo di Mauro Icardi non sembra essere vicina alla conclusione. La moglie-manager del capitano nerazzurro, che già nelle scorse settimane aveva provocato la ...

Inter-Wanda Nara - ci siamo : l'incontro per discutere di Icardi : Il tanto atteso incontro tra Wanda Nara e l'Inter per discutere del rinnovo di contratto di Mauro Icardi pare sia finalmente stato fissato. Secondo quanto riporta Sky, infatti, l'entourage del ...

Rinnovo Icardi - domani l’incontro tra l’Inter e Wanda : Rinnovo Icardi, punto di svolta? – Il gran giorno sembra essere arrivato. domani, venerdì 18 gennaio, ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza dell’Inter, capitanata da Marotta e Ausilio, e Wanda Nara, la moglie-agente del capitano nerazzurro. Dopo settimane di dichiarazioni, uscite più o meno condivisibili (specialmente della signora Icardi) e gossip vari, le […] L'articolo Rinnovo Icardi, domani l’incontro tra l’Inter e Wanda proviene ...