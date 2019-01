Higuain | il Milan e quei 18 milioni in sei mesi buttati dalla finestra | simbolo di una

Calciomercato Milan - i motivi del fallimento di Higuain : il parere del Club di Sky Sport : I motivi del fallimento dell'argentino, che era chiamato a trascinare la rosa di Gattuso, possono essere molteplici e i talent del Club di Sky Sport hanno provato a dare una spiegazione alla ...

Milan - verso l'addio a Gonzalo Higuain : la maledizione del numero 9 : "Stessa storia stesso posto, stesso bar, stessa gente che vien dentro consuma poi va". Possiamo intitolare così l'avventura del quasi ex numero 9 rossonero, Gonzalo Higuain. E' la storia che si ripete a discapito del club allenato da Ringhio Gattuso. Il Milan, proprio in queste ore, sta già pensando ad un sostituto, l'attuale Genoa Piatek. Milan Higuain: una relazione mai partita Carlo Pellegatti saluta così l'argentino, con un articolo degno ...

Sarri vuole subito Higuain. Domani Piatek a casa Milan : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Filippo Inzaghi: 'Ho i miei Piatek a cui pensare' Genoa-Milan LIVE dalle 15 Notizie calciomercato

Genoa-Milan : diretta tv su Sky - niente sfida Piatek-Higuain - le probabili formazioni : Genoa-Milan si annuncia infuocata. Oggi alle 15 al Ferraris, orario che verrà fortemente contestato dalla Gradinata Nord, nelle formazioni non compariranno Piatek e Higuain. La sfida, visibile in diretta tv e streaming attraverso Sky, vedrà opposte due squadre con obiettivi di classifica decisamente diversi: i padroni di casa cercano punti per allontanare lo spettro della retrocessione, oggi lontana sei punti, mentre gli ospiti, dopo i risultati ...

Piatek e Higuain - i grandi assenti al Ferraris per Genoa-Milan : Genova - Il Pistolero e il Pipita . Si fosse giocato un mese fa, Genoa-Milan sarebbe stato presentata così, come l'esaltante sfida tra i due 9. Da un lato il polacco Piatek , goleador rampante, ...

Genoa-Milan senza Higuain : addio dopo 6 mesi : Non ci sarà per Genoa-Milan. Rino Gattuso ha diffuso la lista dei convocati per la gara del Ferraris. Non ci

Genoa-Milan - le probabili formazioni : Higuain non convocato - torna Suso : Genoa-Milan sarà la sfida dei 9 "fantasma". Da un lato Higuain , non convocato e sempre più vicino al Chelsea di Maurizio Sarri, dall'altra Piatek , ormai a un passo dai rossoneri, squalificato per la ...

Milan-Higuain - è finita : l’attaccante non è stato convocato : E’ finita l’avventura di Gonzalo Higuain con la maglia del Milan, l’attaccante argentino è pronto a trasferirsi al Chelsea, il Pipita infatti non è stato inserito fra i convocati del Milan per la trasferta di domani con il Genoa. Il calciatore in mattinata si è allenato regolarmente con la squadra ma la decisione del tecnico Rino Gattuso è stata quella di non convocarlo, l’assenza d Higuain si aggiunge agli ...

Milan - Gattuso : "Higuain non mi ha deluso - resta il rispetto" : Higuain ? Non sono deluso. Si è comportato molto bene nei miei confronti. Accetto la scelta, ma il rispetto rimane. Poteva fare qualcosa di più lui e noi qualcosa in più per servirlo meglio". Rino ...

Genoa-Milan - Higuain non convocato : Pipita ai saluti : GENOA MILAN, Higuain non convocato da Gattuso- Un altro tassello importante, un’altra prova che testimonia la prossima partenza di Gonzalo Higuain. Il Pipita è vicinissimo al Chelsea e già nelle prossime ore sarà a Londra per sostenere i test medici e abbracciare di nuovo Sarri, mister con il quale ha ottenuto il record di gol […] L'articolo Genoa-Milan, Higuain non convocato: Pipita ai saluti proviene da Serie A News Calcio - ...

Milan - Gattuso non convoca Higuain per il Genoa : "Poteva fare di più" : Gattuso ha preso la sua decisione: Gonzalo Higuain non è tra i convocati per la trasferta a Marassi che vedrà i rossoneri impegnati contro il Genoa di Prandelli. Inutile arruolare l'argentino ormai ...

Milan - Gennaro Gattuso ed il caso Higuain : “se mi ha deluso? Ecco cosa dico” - e su Piatek… : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato dell’addio imminente di Gonzalo Higuain e del possibile approdo in rossonero di Piatek “Higuain? Non sono deluso, io sono stato calciatore e so come alle volte ragiona un giocatore. Ho fatto di tutto, lui con me si è comportato molto bene. Accetto la scelta, ci è successo anche con Bonucci. Il rispetto rimane. Peccato perché potevamo metterlo nelle condizioni di esprimersi meglio. Ancora non ...

Milan - Higuain non convocato per la partita contro il Genoa : Sembra sempre più lontano dal Milan il futuro di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, che voci di mercato danno insistentemente in partenza da Milano in direzione Londra, sponda Chelsea, non è ...

Milan - Higuain non convocato per la trasferta a Marassi : Gattuso ha preso la sua decisione: Gonzalo Higuain non è tra i convocati per la trasferta a Marassi che vedrà i rossoneri impegnati contro il Genoa di Prandelli. Inutile arruolare l'argentino ormai ...