Arriva lo spray al peperoncino smart

wired

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Di recente è finito alla ribalta come elemento scatenante di alcune storie drammatiche, ma se utilizzato per lo scopo per il quale è stato concepito, loalresta una soluzione efficace per l’autodifesa delle donne verso atteggiamenti minacciosi messi in atto dagli uomini. E come di molti altri oggetti, anche di questo è stata sviluppata una versione hi-tech.dalla Svezia e si chiamapepper, ultimo nato dell’azienda Plegium, già nota per altri prodotti mirati alla sicurezza delle persone, in particolare per avvisare le forze dell’ordine in caso di pericolo. Simile al modello standard, questoemana un gas urticante che provoca irritazioni agli occhi e alle mucose, ma non solo. Grazie all’applicazione dellophone connessa allovia Bluetooth, ogni volta che viene usato loviene inviato in automatico un messaggio, si registra la ...