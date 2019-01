Doctor Who | arriva su Rai 4 la serie con protagonista Jodie Whittaker | il primo dottore

Doctor Who 11 - su Rai 4 la stagione del primo Dottore donna : L'undicesima stagione di Doctor Who, in onda da oggi, 20 gennaio 2019, alle 16:00 su Rai 4, ha fatto la storia della popolare serie tv inglese, un vero e proprio cult anche a livello internazionale. Il motivo, noto da tempo, è che il protagonista, il misterioso Dottore, Signore del Tempo alle prese con nemici extraterrestri e viaggi spazio-temporali, è per la prima volta una donna.Una rivoluzione nel casting del ruolo del protagonista che, ...

Doctor Who 11 su Rai 4 : dove vedere gli episodi in tv e streaming : Doctor WHO 11 RAI 4. L’undicesima stagione della serie tv approda per la prima volta in chiaro su Rai 4 la domenica pomeriggio a partire dal 20 gennaio 2019. Ecco di seguito dove vedere le puntate in chiaro in tv, streaming e replica. Doctor Who 11 Rai 4 dove vedere gli episodi in tv e replica Doctor Who 11 andrà in onda su Rai 4 a partire dalle ore 16:00 circa con due episodi ogni domenica. Sarà possibile seguire la diretta anche in ...

Cast e personaggi di Doctor Who 11 su Rai4 dal 20 gennaio : 5 curiosità sul dottore di Jodie Whittaker : Arrivano Cast e personaggi di Doctor Who 11 su Rai4. A partire da oggi, 20 gennaio, e per ogni domenica alle 16:20, appuntamento in prima visione assoluta con l’undicesima stagione della popolarissima serie tv britannica che ha fatto la storia della fantascienza. In onda dal lontano 1963, lo show è incentrato sul dottore, eccentrico protagonista con il potere di viaggiare nello spazio-tempo insieme ai suoi "companion" a bordo del TARDIS. Per ...

Doctor Who - in onda la stagione con il tredicesimo dottore Jodie Whittaker : Fan del Doctor Who tutti allertati: l’attesissima undicesima stagione (della nuova serie da quando è ripartito), quella con Jodie Whittaker come nuovo e tredicesimo Signore del Tempo è in onda su Rai4 in prima visione dal 20 gennaio, ogni domenica alle 16,00. La popolarissima serie tv britannica che ha fatto la storia della fantascienza essendo nata nell’ormai lontano 1963, è ad una svolta perché sulle orme di colleghi come Christopher ...

Doctor Who 11 arriva su Rai 4 : sette motivi per vederlo - : Perché il Dottore è il Dottore Sentite, non è un caso che "Doctor Who" sia una delle serie più amate in Inghilterra e un oggetto di culto in tutto il mondo: la può vedere chiunque , in patria è ...

Lo speciale di Doctor Who 11 di Capodanno con i nuovi Dalek salva la serie da una stagione altalenante? : Nello speciale di Doctor Who 11 di Capodanno vige una sola regola: cambiamento. L'undicesima stagione, la prima con Chris Chibnall al comando della serie, era partita con un'aria fresca e originale. Tuttavia, Jodie Whittaker, nuovo Dottore a cui spetta il compito di raccogliere l'eredità di Peter Capaldi, e i suoi companion non sono riusciti a conquistare il cuore dei fan come avevano fatto in precedenza gli altri - inutile il paragone con David ...

Maratona Doctor Who 8 su Rai4 in attesa dell’11ª stagione a gennaio : tutta la programmazione : In attesa dei nuovi episodi in prima assoluta, arriva la Maratona di Doctor Who 8 su Rai4. Per queste vacanze natalizie, l'emittente ripropone l'ottavo capitolo della longeva serie fantascientifica, che farà compagnia ai fan durante le festività. Peter Capaldi debutta nei panni del Dottore (è la sua Dodicesima reincarnazione), e accoglie l'eredità di Matt Smith (il Principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown). Al suo fianco vi è ...

Perché il finale di Doctor Who 11 delude - cosa non ha funzionato nella stagione di Jodie Whittaker? : Il finale di Doctor Who 11 non ha rispettato il volere del pubblico. Ieri sera, i fan inglesi hanno visto l'ultimo episodio dell'undicesima stagione, la prima con Jodie Whittaker nei panni del Signore del Tempo. Partito con un boom di ascolti, il nuovo capitolo della serie ha continuato ad attrarre moltissimi spettatori, ma allora cosa non ha funzionato? Attenzione: l'articolo contiene spoiler sull'episodio 11x10, finale di Doctor Who ...

Doctor Who torna nel 2020 - confermata Jodie Whittaker (video) : Lo speciale di Capodanno e poi un abbondante anno di pausa. Questa la strada di Doctor Who che tornerà con la dodicesima stagione soltanto nei primi mesi del 2020 con Jodie Whittaker ancora protagonista nei panni del primo dottore donna. In Italia l'undicesima stagione, la prima con Whittaker protagonista, arriverà su Rai 4 a gennaio in prima tv assoluta, intanto però su BBC One e BBC America la stagione si è conclusa e è arrivata la ...

Doctor Who 12 con Jodie Whittaker ci sarà - e il resto del cast? Anticipazioni nuova stagione : È ufficiale: Doctor Who 12 con Jodie Whittaker ci sarà. L'attrice britannica ha confermato che tornerà a ricoprire il ruolo del primo Signore del Tempo donna anche nella prossima stagione. L'annuncio è stato fatto tramite l'Hollywood Reporter, a cui la star di Broadchurch ha affermato che sarà presente nel dodicesimo ciclo di episodi. Al noto website americano ha dichiarato: "Non vedo l'ora di tornare e mettermi di nuovo al lavoro. È un ruolo ...

Doctor Who - la classifica dei nostri Dottori preferiti : 1. Il Decimo Dottore (David Tennant, 2005-2010)2. Il Quarto Dottore (Tom Baker, 1974-1981)3. Il Nono Dottore (Cristopher Eccleston, 2005)4. Il Primo Dottore (William Hartnell, 1963-1966)5. Il Dodicesimo Dottore (Peter Capaldi, 2014-2017)Il 23 novembre 1963 debuttava serie di fantascienza più longeva di sempre, la britannica Doctor Who. L’alieno del pianeta Gallifrey, patria dei Signori del Tempo, che vagava nel tempo e nello spazio con ...