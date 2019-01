Olimpiadi 2026 – Presentata oggi a Cortina la candidatura italiana ai Giochi Invernali

Olimpiadi Invernali 2026 - Milano e Cortina d’Ampezzo sognano in grande : le possibili date dell’evento : L’Italia sogna le Olimpiadi Invernali 2026, Milano e Cortina d’Ampezzo sono in piena corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi dedicata agli sport della neve e del ghiaccio, la speranza è che la candidatura tricolore riesca a battere la concorrenza di Stoccolma. Nel frattempo arrivano già le prime conferme in merito alle possibili date dei Giochi, il via sarebbe previsto per venerdì 6 febbraio 2026 come riporta il Corriere della ...