Golf | Mickelson show al Desert Classic

Golf - PGA Tour 2019 : Phil Mickelson torna a ruggire! Primo giro in 60 e testa della classifica al Desert Classic : Si è aperta a LaQuinta, in California (Stati Uniti d’America), la 60^ edizione del Desert Classic, terzo appuntamento dell’anno per il PGA Tour 2019 di Golf (da non confondere con l’omonimo torneo che si svolge a Dubai e fa parte dello European Tour). In testa dopo le prime diciotto buche si è portato il campione statunitense Phil Mickelson, alla prima presenza stagionale sul circuito. Il 48enne californiano ha girato sul ...

Golf - Tiger Woods e Phil Mickelson si sfideranno! Doppia sfida nel 2019 e 2020 - l’incontro delle stelle : Tiger Woods e Phil Mickelson hanno deciso che si sfideranno nuovamente in due avvincenti testa a testa che avranno luogo nel 2019 e nel 2020. Le due grandi leggende del Golf si sono confrontate per la prima volta lo scorso 23 novembre a Las Vegas, spettacolo stellare condito da 9 milioni di dollari che ha ricevuto un notevole consenso mediatico. Visto il successo del primo atto, i due mostri sacri hanno deciso di firmare un accordo per tornare ...

Golf - Phil Mickelson sconfigge Tiger Woods dopo 22 buche ma la sfida del secolo non entusiasma : Era stato a buon diritto presentato come il Match del secolo l’incontro di oggi tra i due più gradi campioni in attività del Golf statunitense. E invece l’attesissima sfida tra Phil Mickelson e Tiger Woods ha deluso le aspettative degli appassionati. I due giocatori si sono affrontati in un unico giro sul percorso del Shadow Creek Golf Club di Las Vegas (Nevada, USA). 18 buche per aggiudicarsi un montepremi da ben 9 milioni di ...

Golf - oggi la super sfida tra Tiger Woods e Phil Mickelson : il match delle stelle - 9 milioni di montepremi : oggi è un grande giorno per il Golf, una di quelle giornate destinate a entrare nella storia. A Las Vegas (Nevada, USA) andrà in scena la super sfida tra Tiger Woods e Phil Mickelson, semplicemente il match: Black Friday di lusso al Shadow Creek Golf Course dove due dei più grandi campioni di sempre si fronteggeranno in un match play su 18 buche con un vertiginoso montepremi di 9 milioni di dollari (ma una nparte verrà devoluta in beneficenza). ...

