huffingtonpost

: Il Times: a Londra nessuna richiesta di estradizione, l'Italia ha abbandonato la caccia all'ex Nar Spadavecchia - HuffPostItalia : Il Times: a Londra nessuna richiesta di estradizione, l'Italia ha abbandonato la caccia all'ex Nar Spadavecchia - Leonard71089862 : RT @HuffPostItalia: Il Times: a Londra nessuna richiesta di estradizione, l'Italia ha abbandonato la caccia all'ex Nar Spadavecchia https:/… - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Il Times: a Londra nessuna richiesta di estradizione, l'Italia ha abbandonato la caccia all'ex Nar Spadavecchia https:/… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) L'halaa Vittorio Spadavecchia, ex Nar latitante dal 1982 in Gran Bretagna. A scriverlo è il. Nonostante gli annunci dell'attuale governo di proseguire con la cattura dei terroristi fuggiti all'estero, dopo l'arresto dell'ex Pac Cesare Battisti, secondo il quotidiano dil'avrebbe rinunciato all'dell'ex terrorista di destra, vicino in passato anche a Massimo Carminati. Lo si desume dal fatto che da Roma non sono arrivati nuovi mandati né presentati ricorsi dopo che un giudice britannico della corte di Westminister nel 2016 si è pronunciato contro l'di Spadavecchia.Com'è noto, l'ex Nar è fuggito anel 1982, ed è stato condannato dalla giustiziana nel 1986 in contumacia con 21 capi d'accusa relativi a terrorismo, possesso di armi da fuoco, furto e rapina a mano ...