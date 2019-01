Higuain al Milan | dalla news del suo arrivo al divorzio di Gedda LE FOTO

I botti di mercato - il Milan piazza il doppio colpo dopo l’addio di Higuain : clamorosa decisione del Genoa in attacco - nuovi innesti per Spal - Lazio e Napoli [FOTO] : 1/21 ...

Milan : Higuain - il video della reazione tornato in Italia. 'State cercando casini con me? Non li troverete mai' : Un rientro tra stanchezza e deusione quello che ha accompagnato il Milan di ritorno da Gedda dopo la finale di Supercoppa persa contro la Juventus. Occhi puntati sul caso Higuain, scoppiato nell'...

Milan - Gattuso perde la testa : getta il cellulare di un giornalista - anche Higuain nervoso : Tensione altissima in casa Milan dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro la Juventus, i rossoneri non sono riusciti a conquistare in trofeo ed in più hanno dovuto fare i conti con il caso Higuain e con la cessione del Pipita al Chelsea ormai imminente. Nel frattempo ultime ore caldissime, Gattuso al rientro in Italia è stato infastidito dai tanti giornalisti pronti a riprenderlo e ha reagito nei confronti di uno di loro, ha ...

Supercoppa persa e addio al Milan : Higuain saluta e va al Chelsea : Prima era scomparso dalla foto di gruppo con il presidente Paolo Scaroni, l'ad Ivan Gazidis e Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Principe saudita e presidente dell'Autorità generale dello sport. Alla ...

Milan - Pipita che scotta : Higuain più vicino al Chelsea : Gonzalo Higuain andrà al Chelsea appena il Milan avrà chiuso la trattativa per Krzysztof Piatek , ne potete leggere nell'articolo nella parte bassa della pagina,, operazione bene avviata ma non ...

Calciomercato Milan – Il Genoa non fa sconti per Piatek : pronta l’alternativa Batshuayi per il dopo Higuain : Il Genoa non fa sconti al Milan per Piatek, i rossoneri vagliano altri possibili profili per il dopo Higuain: spunta la pista che porta a Michy Batshyayi del Chelsea Nella giornata di ieri, Chelsea e Juventus avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento di Gonzalo Higuain a Londra. Il Milan dunque, si è rassegnato alla partenza del suo bomber e dovrà cercare alla svelta un sostituto. Il nome caldo è quello di Piatek, ...

Tensione Milan! Gattuso getta il telefono di un giornalista - Higuain nervoso : “Cerchi casino?” [VIDEO] : Gattuso ed Higuain hanno dato segni di nervosismo dopo la sconfitta del Milan a Gedda contro la Juventus: ecco quanto accaduto Aria tesissima in casa Milan. Gattuso ed Higuain, dopo il ritorno in Italia della squadra rossonera nella notte, hanno mostrato segni di Tensione. Il tecnico rossonero appena sceso dall’aereo è stato infastidito dai tanti giornalisti pronti a riprenderlo. Proprio uno di questi è stato colpito col braccio da ...

Milan - Higuain nervoso al rientro in Italia : "Cerchi casino?" : "Stai cercando casino? Non lo troverai mai". Questa la risposta di Gonzalo Higuain , al rientro in Italia con il Milan dopo la sconfitta in Supercoppa in Arabia Saudita contro la Juventus , ai ...

Calciomercato Milan - avviate le trattative per sostituire Gonzalo Higuain : Quella della Supercoppa Italiana è una delusione da smaltire in fretta per i rossoneri: il Milan deve ora pensare al campionato e al Calciomercato. Gonzalo Higuain, dopo le tantissime chiacchiere prima della finale di Supercoppa Italiana, in cui ha giocato solo 20 minuti, è infatti pronto a trasferirsi al Chelsea. Durante la notte infatti sono stati fatti notevoli passi avanti per il trasferimento di Higuain dal Milan al Chelsea, via Juventus. ...

Milan. Gonzalo Higuain è andato al Chelsea - a Milanello arriva Piatek : Se ne va Gonzalo Higuain. Il Milan volta pagina. I rossoneri liberano il Pipita e Juve e Chelsea si accordano

Chelsea-Higuain - c’è l’accordo : i dettagli economici dell’affare - ‘’ciao ciao Milan’’ : Higuain dice addio al Milan: dopo il ko rossonero contro la Juventus in Supercoppa Italiana arriva la notizia che lascia di stucco tutti i tifosi milanisti, la Juventus ha trovato l’accordo col Chelsea per l’attaccante argentino Una giornata intensa per i tifosi rossoneri: dopo il ko di questo pomeriggio del Milan contro la Juventus nella Supercoppa Italiana ecco arrivare una notizia che non farà di certo piacere a ...

Sky : trovato accordo tra Chelsea e Milan per Higuain : Ritrova Sarri È un po’ il segreto di Pulcinella. Gonzalo Higuain lascia il Milan e torna a lavorare con Maurizio Sarri dopo l’annata dei 36 gol e del secondo posto a Napoli. Gianluca Di Marzio a Sky Sport, a Speciale Calciomercato, informa dell’accordo che è stato trovato tra il Chelsea e la Juventus. Il Chelsea non acquisterà Higuain, lo prenderà in prestito per sei mesi. E se scattano determinate condizioni – ...

Calciomercato - gli ultimi 20 minuti di Higuain al Milan : Ieri sera l'argentino aveva la febbre a 38,5, per questo il tecnico ha deciso di lasciarlo in hotel quando tutta la squadra si è presentata al principe Al-Faisal, ministro dello Sport saudita: "Può ...

Milan - Gattuso : 'Foto senza Higuain? Non volevo che infettasse gli altri col virus' : USARE LA VAR - 'Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo provato a scalare una montagna e dopo gli episodi li giudicate voi - ha proseguito Gattuso a Rai Sport - L'espulsione di Kessié ci sta,...