Forza Italia compie 25 anni | successi | slogan e cadute nel segno di Silvio|Fotostoria

Ciccarelli se ne va da Forza Italia : ... capace di fare evidenziare le differenze e le distanze dal loro modo di fare e concepire la politica e pure di amministrare la città'. Le indicazioni porterebbero in Piazza Matteotti, uno dei luoghi ...

Berlusconi "scese in campo" e nacque Forza Italia. Un quarto di secolo fa : Il 18 gennaio, certifica l'almanacco della vita politica nazionale, di avvenimenti di rilievo ne ha visti, nel corso degli anni. Quel giorno, nel 1919 don Luigi Sturzo lanciò il Manifesto ai Liberi e Forti, atto fondativo del Partito popolare e, di fatto, della Dc. Settantacinque anni più tardi, in quello stesso giorno, il Partito Popolare rinacque, proprio dalle ceneri della stessa Balena Bianca. E proprio in quel 18 gennaio 1994, presso lo ...

Berlusconi 'scese in campo' e nacque Forza Italia. Un quarto di secolo fa : Lo trasmise in integrale - 9 minuti e 25 secondi, per la cronaca - solo il Tg4. Cominciava con 'l'Italia è il Paese che amo', due frasi dopo Silvio Berlusconi confermava di aver scelto 'di scendere ...

Il parlamentare europeo Leontini lascia Forza Italia : Il parlamentare europeo Leontini annuncia il suo passaggio al progetto di Giorgia Meloni e così diventano quattro i parlamentari di Fratelli d'Italia

Silvio Berlusconi sorprende Forza Italia : chi candiderà a maggio - il clamoroso 'schema Bearzot' : Squadra che arranca non si cambia. Silvio Berlusconi utilizza il metodo 'Enzo Bearzot' al Mundial 82 e ricandida tutti gli europarlamentari uscenti di Forza Italia . A maggio, dunque, confermato il ...

Lega - schiaffo ai grillini in aula : vota con Forza Italia e FdI - il governo va sotto : La maggioranza Lega-M5s ancora spaccata. Per la nomina del nuovo presidente del Parco del Circeo, la Lega ha votato insieme a Forza Italia e a Fratelli d’Italia, di fatto all’opposizione, lasciando solo il Movimento 5 Stelle. Il partito di Matteo Salvini, infatti, si è opposto alla proposta di nomin

Referendum - alla Camera circa 700 emendamenti : 490 solo da Forza Italia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Cresce il fronte per il grembiule a scuola - anche Forza Italia d’accordo con Salvini : Dopo la proposta di Matteo Salvini di utilizzare, per i bambini delle scuole elementari, il grembiule all'interno degli istituti, oggi arriva il sostegno anche da Forza Italia. La senatrice Gabriella Giammanco afferma che "il ritorno al grembiule a scuola suggerito da Salvini sarebbe senz'altro utile".Continua a leggere

Sondaggi elettorali - spunta il partito di Renzi e vale quanto Forza Italia : Un partito di Matteo Renzi, in caso di scissione dal Pd, varrebbe poco meno del 9%, esattamente quanto Forza Italia. È quanto emerge da un Sondaggio Winpoll che stima il valore di un'eventuale Forza politica guidata dall'ex presidente del Consiglio. Tra gli altri partiti, in calo le forze di governo: la Lega rimane prima, dietro perde colpi il M5s.Continua a leggere

Referendum propositivo - primo via libera in commissione. Pd - Forza Italia e Fdi contrari : “In Aula sarà battaglia” : primo via libera della commissione Affari costituzionali della Camera al ddl sul Referendum propositivo. Il testo di riforma costituzionale andrà in Aula a Montecitorio il 16 gennaio. A favore del testo hanno votato M5s e Lega, contro Pd, Forza Italia e Fdi. Non hanno invece partecipato al voto Leu (con Roberto Speranza) e +Europa (con Riccardo Magi) che hanno dichiarato di voler tenere aperto il dialogo, ma chiedono modifiche ...

Gli europarlamentari di Forza Italia saranno ricandidati alle elezioni di maggio : la decisione di Berlusconi : I parlamentari europei uscenti di Forza Italia saranno ricandidati alle elezioni di maggio 2019. Lo ha deciso Silvio Berlusconi al termine di un colloquio con il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.Il leader FI, si apprende ancora, si è compiaciuto per il lavoro svolto a Bruxelles e a Strasburgo dalla delegazione di Forza Italia guidata da Elisabetta Gardini.

Sondaggi Istituto Noto : Lega vola al 34% - M5S crolla al 23% - male Forza Italia e benino PD : L'Istituto Noto, specializzato in Sondaggi politici ed elettorali, ha diffuso le ultime rilevazioni per il Quotidiano Nazionale sul consenso elettorale riscosso dalle forze politiche attualmente in campo. Questa rilevazione avvalora lo stato di salute che la Lega di Matteo Salvini starebbe godendo in questo momento. Secondo l'Istituto Noto, infatti, la Lega di Salvini starebbe approfittando delle difficoltà interne del Movimento 5 Stelle, ...

Un disastro per il Cav - doppio addio a Forza Italia. Chi scarica il leader - e soprattutto per che partito - : Fuggi Fuggi da Forza Italia in lazio. Giovedì 17 e venerdì 18 gennaio saranno due date horror per Silvio Berlusconi. Come ricostruisce Il Tempo , entro fine settimana, infatti, Laura Cartaginese - ...

