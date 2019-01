Marco Maddaloni | età | altezza | peso | moglie | figli del judoka

caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)è unitaliano. Nato a Napoli, è il più piccolo dei tredi Giovannie Caterina Iuliano. Ha infatti un fratello e una sorella più grandi: Pino e Laura. Il padre gestiva un centro di judo nel cuore della città, dove i fratelli, anche loro atleti che hanno collezionato diversi riconoscimenti e medaglie, si allenavano quando lui era ancora bambino. È in giovane età chesi appassiona allo sport e decide di seguire, con grande successo, le orme di famiglia.A 17 anniraggiunge un record senza precedenti diventando campione assoluto della Repubblica Italiana nella categoria under 73. L’anno successivoè vice campione europeo junior, e nel 2004 e nel 2005 si aggiudica due campionati europei under 23. Ancora, in carrieraha vinto 4 bronzi in Coppa del Mondo, la Coppa del Mondo nel 2013, la Coppa Europa nello ...