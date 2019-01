Esposto dei penalisti per il video di Bonafede sull' arrivo di Battisti

Video Facebook di Bonafede su Battisti in carcere - Esposto dei penalisti contro il ministro : La Camera Penale di Roma è pronta a presentare un esposto in relazione al Video pubblicato ieri dal profilo Facebook del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, in cui si riprendono le varie fasi dell’arrivo di Cesare Battisti in Italia, comprese le procedure di fotosegnalamento effettuato negli uffici della Questura della Capitale e quelle rel...

Video Facebook di Bonafede su Battisti in carcere - Esposto dei penalisti contro il ministro : La Camera Penale di Roma è pronta a presentare un esposto in relazione al Video pubblicato ieri dal profilo Facebook del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, in cui si riprendono le varie fasi dell’arrivo di Cesare Battisti in Italia, comprese le procedure di fotosegnalamento effettuato negli uffici della Questura della Capitale e quelle rel...

Bonafede - Esposto dei penalisti : il video rivela l'identità di un agente : I penalisti di Roma denunciano il ministro Bonafede per il video su Battisti. La Camera Penale della Capitale è pronta a presentare un esposto in relazione al filmato pubblicato ieri...

“È grassoccio come fa a fare danza” - bimbo di 11 anni preso in giro dal prof : Esposto dei genitori : A denunciare il fatto sono stati i genitori del ragazzino che ora hanno presentato un esposto al provveditorato contro il professore per chiedere provvedimenti. Il prof avrebbe parlato di una semplice battuta e di esagerazione dei ragazzini ma da allora i compagni del ragazzino lo prendono in giro.Continua a leggere

Roma - neonata morta al Policlinico. Esposto dei genitori : "Infezione presa in ospedale" : La bambina, morta il 10 ottobre scorso, era nata all'Umberto I il 22 agosto, prematuramente, ed è stata subito trasferita nel reparto di terapia intensiva neonatale

Rai - doppio Esposto del Pd contro la nomina dei 29 vicedirettori. L’azienda : “Ogni regola è stata rispettata” : La nomina dei 29 vicedirettori Rai è irregolare? È quanto sostenuto dal deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, che ha inviato un doppio esposto alla Corte dei Conti e all’Autorità Anticorruzione per chiedere verifiche sulle recenti decisioni comunicate dall’amministratore delegato Fabrizio Salini nel corso dell’ultimo consiglio d’amministrazione di Viale Mazzini. Nella fattispecie, si tratta della nomina di 29 ...

Rai - Esposto sulle nomine dei vice direttori 'Danno alle casse degli italiani'. La tv di Stato totale rispetto della legge : ROMA - Ventinove nuovi direttori in Rai. Due giornalisti assunti all'esterno in un'azienda che pure conta 1600 cronisti. Ex vice direttori - ora scalzati dal loro ruolo operativo - che restano in ...