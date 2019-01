Flotte - La nostra intervista a Dario Mennella BMW

quattroruote

: Tutte le sue operazioniall'interno sarebbero in aiuto delle flotte e degli eserciti nemici senza.Controllare la nos… - natolibero68 : Tutte le sue operazioniall'interno sarebbero in aiuto delle flotte e degli eserciti nemici senza.Controllare la nos… - zazoomnews : Flotte - La nostra intervista ad Alberto Cestaro (Audi) - #Flotte #nostra #intervista #Alberto -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Nel 2018, la BMW ha immatricolato in Italia 57.121 vetture, con una flessione dl 6,20% rispetto allanno precedente, ottenendo una quota pari al 2,99%; a queste si sono aggiunte 20.529 Mini (16,97%; quota dell1,07%; tutti i dati sono di fonte Unrae). Ecco la, corporate direct & special sales manager della BMW Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Il 2019 sarà un anno molto ricco per lofferta della BMW. Partiamo dalla X5, da poco completamente rinnovata, e dalla I3 120 Ah, che avranno modo di affermarsi nel corso del nuovo anno. Sarà però larrivo della nuova Serie 3, modello baricentrico dellaofferta alle aziende, a dare un forte e ulteriore appeal ai nostri prodotti, che avranno importanti innovazioni sia in termini stilistici, sia di contenuto.cambiato il ...