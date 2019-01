Biglietti Supercoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Supercoppa Juve-Milan - divieto Biglietti alle donne : i duri messaggi di Salvini e Boldrini : “Intermezzo calcistico: che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio se non sono accompagnate dagli uomini e’ una tristezza, e’ una schifezza: io quella partita non la guardo. Dove sono le femministe italiane, le Boldrini di turno?”. E’ il duro messaggio su Fb del ministro dell’Interno Salvini sul match di Supercoppa Juve-Milan che si disputerà a ...

Supercoppa Juve-Milan - blocco Biglietti per le donne : Giorgia Meloni sbotta : “Supercoppa italiana Juve-Milan in Arabia Saudita. Le donne possono andare solo accompagnate nel settore famiglie, da sole no, perché l’Islam non lo ammette. Quindi una donna italiana che volesse comprarsi il biglietto per vedere la partita da sola o con un gruppo di amiche, non può farlo. Ma che schifo è? Abbiamo venduto secoli di civiltà europea e di battaglie per i diritti delle donne ai soldi dei sauditi? La Federcalcio blocchi ...

Supercoppa italiana - Giorgia Meloni sul divieto di Biglietti alle donne sole : “Fermare questa vergogna” : Continua a suscitare polemica il caso della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan, che si giocherà il prossimo 16 gennaio in Arabia Saudita, prevedendo la vendita di biglietti con due settori separati, uno “riservato agli uomini” e uno per famiglie, cioè “misto uomini e donne”. Dopo le critiche e l’ironica social sulla Lega Seria A, nella mattinata di giovedì a farsi sentire – tramite il proprio profilo ...

Supercoppa in Arabia - in vendita Biglietti Juve-Milan : settore riservato agli uomini e donne ammesse con ticket ‘famiglia’ : Due settori separati, uno “riservato agli uomini” e uno per famiglie, cioè “misto uomini e donne”. Solo così i tifosi potranno vedere la partita della Supercoppa italiana Juventus-Milan che si giocherà in Arabia Saudita il prossimo 16 gennaio. Ad annunciarlo è la stessa Lega Serie A Tim in un comunicato diffuso oggi online nel quale spiega le modalità per l’acquisto dei biglietti, già quasi esauriti. La vendita dei ...