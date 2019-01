Biathlon | Coppa del Mondo Oberhof 2019 | nella staffetta femminile vince la Russia davanti

oasport

(Di domenica 13 gennaio 2019) La4×6 km di, valida per ladeldiviene vinta dalla, che chiude in 1:18’46″3, distanziando di 33″5 la Germania, seconda, e di 36″7 la Repubblica Ceca, terza. Solo 15ma l’Italia, che giunge staccata di 6’22” pagando ben otto giri di penalità con 13 ricariche utilizzate. Giornata no per Nicole Gontier, male in piedi Federica Sanfilippo, fanno il loro Lisa Vittozzi in apertura e Alexia Runggaldier in terza frazione.Per l’Italia parte in prima frazione Vittozzi, che fa gara di testa e va dritta come un treno al tiro: nessuna ricarica utilizzata a terra e passaggio in testaa Repubblica Ceca, Polonia e Francia. L’azzurra tiene la testa e allunga, utilizza due ricariche in piedi ma esce in testa anche dal secondo poligono e guadagna ancora sugli sci, lanciando ...