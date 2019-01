Occhio alla nuova truffa | appello della Questura | Chi lo riconosce deve

Elisabetta Canalis alla sfilata di Moschino : abissale spacco frontale - là sotto... Occhio - imprevisto piccante : Una raggiante Elisabetta Canalis a Cinecittà. L'ex velina di Striscia la notizia ha partecipato (da ospite) alla sfilata romana di Moschino incantando i presenti. Reduce dalle vacanze di Capodanno nel paradiso caraibico delle Bahamas (con tanto di foto su Instagram che hanno scatenato un delirio tra

Reddito di cittadinanza - Occhio alla vostra auto : chi rischia di perdere l'assegno : Uno dei paletti riguarda il possesso di autoveicoli e motoveicoli immatricolati da poco. Tetto di 100 euro per i prelievi in...

I Gilet Gialli diventano partito - Mouraud lancia “Gli Emergenti”. E Salvini e Di Maio strizzano Occhio alla leader : La leader moderata dei 'Gilet Gialli', Jacline Mouraud, tra i fondatori del movimento di protesta, porta la sua battaglia in politica con la creazione di un partito battezzato 'Gli Emergenti'. In base alle prime anticipazioni puntare ad "una grande riforma del fisco" e rimettere "le tematiche sociali sul tavolo" saranno al centro della battaglia della formazione politica, 51 anni, mamma lavoratrice di tre figli, uno dei volti piu' noti e ...

Non tutti gli operatori allineati al modem libero : Occhio alla promozione Wind Tre del 7 gennaio : Il 2019 si è aperto con una grossa novità per quanto riguarda il mondo della telefonia, in riferimento alla questione del modem libero. Gli operatori, come tutti sanno, sono chiamati a svincolare il pubblico dell'obbligo di acquistare o noleggiare il router necessariamente dall'azienda con cui si va a stipulare un nuovo contratto, al punto che nei giorni scorsi abbiamo addirittura condiviso con voi una guida per darvi tutte le dritte del caso ...

CES 2019. Dai televisori in 8K alla smart home - ecco i 7 trend da tenere d'Occhio : Il futuro della tecnologia va in scena a Las Vegas. Dal 8 al 11 gennaio torna la più grande fiera mondiale dell’elettronica di consumo – il Consumer Electonics Show – che puntualmente, anno dopo anno, fotografa lo stato dell’arte del mondo hi tech. Spesso i prodotti presentati dagli oltre 4mila espositori rimangono un prototipo, ma in alcuni casi – come ad esempio la tecnologia indossabile di recente, o le ...

Calciomercato Juventus - non solo Ramsey : Occhio alla sorpresa di gennaio : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche sul fronte mercato invernale. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Fabio Paratici sarebbe pronto a mettere le mani su Ramsey già dal mese di gennaio. 26 milioni la richiesta dell’Arsenal: prendere o lasciare. Difficilmente la Juventus deciderà di accettare le richieste del […] L'articolo Calciomercato Juventus, non ...

Molteplici segnali di problemi economici - ma la BCE va in pilota automatico. Occhio alla danza sui cambi : Il problema più che Apple, è il rallentamento temuto dell'economia cinese, che potrebbe mettere in crisi quella Australiana nella quale si è creata una bella bolla immobiliare, che p stata anche ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : due colpi ad un passo - ma Occhio alla cessione di Sandro : Calciomercato Genoa, Preziosi sta vagliando alcune piste in entrata molto interessanti: tutti i dettagli sulle mosse del Grifone Il Genoa si sta muovendo sul mercato, diverse le piste sondate dal presidente Preziosi per rafforzare la squadra da mettere a disposizione di Prandelli in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto rivela stamane la Gazzetta dello sport, il Grifone sarebbe in procinto di mettere a segno un doppio ...

Visita dell´On. Occhionero alla C.C. Trapani Pietro Cerulli : Ispezione alla Casa Circondariale da parte di un parlamentare L'on. Giuseppina Occhionero, che alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Liberi e Uguali ...

Calciomercato Juventus - gennaio : Spinazzola incedibile - Occhio alla novità : Calciomercato Juventus- Tutto pronto per l’inizio della sessione di mercato invernale. La Juventus si prepara a recitare una parte da protagonista nonostante difficilmente effettuerà operazioni in entrate. Paratici, tuttavia, getterà le basi per le prossime mosse in vista dell’estate. Secondo quanto trapelato da “Rai Sport”, la Juventus avrebbe messo le mani in maniera concreta su […] L'articolo Calciomercato ...

La Juve sarebbe in vantaggio per Ramsey - ma Occhio alla concorrenza di Real e PSG : La Juventus è sempre a caccia di buoni affari per rendere ancora più performante il suo organico di lusso. Negli anni il duo Marotta - Paratici ha portato a Torino non solo giocatori pagati per il loro valore di mercato, ma anche calciatori a parametro zero. Basti pensare che con questa formula, sono stati acquisiti Andrea Pirlo, Paul Pogba, Sami Khedira ed Emre Can. Seguendo questa politica, Fabio Paratici, pur orfano dell'ex amministratore ...

Casinò di Campione : conto alla rovescia per i licenziamenti. L'intera città è in ginOcchio : Fra 4 giorni senza lavoro i 469 dipendenti, senza stipendio da luglio. Da dieci mesi non vengono pagati nemmeno i dipendenti comunali -

Occhio alla "trappola per orsi" che fa strage dei ribassisti : Trappolone per Orsi o favolosa opportunità di acquisto? Ma prima di decidere spieghiamo subito cosa è la trappola per Orsi. La trappola per Orsi è un finto breakout dei minimi ovvero per un attimo i ...

Libretti al portatore - Occhio alla scadenza : ... le banche e le Poste italiane saranno obbligate a inoltrare una comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che potrà applicare ai portatori 'fuori tempo massimo' una sanzione ...