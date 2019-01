Allerta Meteo Sardegna | vento e mareggiate per tutto il weekend

Allerta Meteo - nuova devastante tempesta di neve sulle Alpi settentrionali : rischio valanghe altissimo in Austria e Svizzera - poi altra irruzione artica in Europa dal 14 Gennaio [MAPPE] : 1/18 ...

Allerta Meteo Sardegna : basse temperature e gelate : Nuova Allerta Meteo del Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Sardegna che ha emesso avviso di condizioni Meteorologiche avverse per basse temperature a partire dalle 19 di oggi fino alle 10 di domani 12 gennaio. L’Allerta prevede “ancora temperature minime diffusamente basse (inferiori a 2°c in pianura). Dalla nottata e fino a domani mattina si prevedono gelate diffuse”. La Protezione civile raccomanda ...

La Protezione civile regionale ha diffuso un aggiornamento delle previsioni Meteo di oggi in Sicilia, con un Allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi.

Allerta Meteo Puglia : domani neve al di sopra dei 300-500 m : Il centro funzionale della Protezione civile regionale della Puglia ha emanato un’Allerta gialla per neve prevista per domani – venerdi’ 11 gennaio dalle 8 e per le successive 12 ore – nella zona garganica e per le zone piu’ interne del sub appennino dauno e dell’alta Murgia. Qui sono previste nevicate da isolate a sparse al di sopra dei 300-500 metri, con apporti al suolo generalmente deboli, fino a moderati ...

E' emergenza neve su gran parte dell'Italia, da Nord a Sud e sono in molti i Comuni che stanno optando per la chiusura preventiva delle scuole per la giornata di domani, venerdì 11 Gennaio 2019. Ecco l'ELENCO LIVE regione per regione. Abruzzo Lanciano (Chieti) Umbria Gualdo (Perugia) Gubbio (Perugia) Fossato di Vico (Perugia) Sigillo (Perugia) Costacciaro (Perugia) Scheggia (Perugia) Pascelupo (Perugia)

Neve - scuole chiuse per Allerta Meteo venerdì 11 gennaio : l’elenco regione per regione : scuole chiuse per Neve domani, venerdì 11 gennaio? Numerosi sono gli istituti di ogni ordine e grado che anche domani vedranno sospese le proprie attività a causa dell'allerta meteo, soprattutto nei comuni delle regioni centro-meridionali, dall'Abruzzo alla Calabria: ecco l'elenco in aggiornamento.Continua a leggere

Allerta Meteo Emilia-Romagna : nuovo avviso di criticità per “temperature estreme” : “Per la giornata di venerdì 11 gennaio la persistenza di un flusso di aria polare di origine continentale mantiene sul territorio regionale temperature minime negative, più marcate sulle aree di pianura, e temperature medie giornaliere negative sulle aree collinari e sui rilievi appenninici. In maggior dettaglio, per le zone di Allertamento collinari (A2, C2, E2, G2) e per le zone di crinale dal parmense al bolognese (C1, E1) i valori medi ...

Allerta Meteo - venti di burrasca e neve al centrosud : Il flusso di correnti fredde presente in quota e una nuova perturbazione proveniente dai Balcani portano ancora venti di burrasca sia sulle regioni settentrionali che su quelle meridionali e nevicate ...

Allerta Meteo Campania : ritorna la neve e ghiaccio sulle strade : Ancora nevicate e freddo in tutta la regione. Un nuovo avviso di Allerta neve è stato diramato dalla Protezione Civile . Da questa sera sono previste nevicate in tutta la regione in particolare in ...

Neve e ghiaccio in Irpinia - torna l'Allerta Meteo sulla Campania : Torna l'allerta meteo in Irpinia. La Protezione Civile ha diramato il nuovo avviso. Previste nevicate a partire da questa sera e fino a domani a mezzogiorno. I fiocchi bianchi potrebbero cadere...

Allerta Meteo Abruzzo : nevicate previste per le prossime 24-36 ore : Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni Meteorologiche avverse nel quale si legge che dalla tarda serata di oggi, mercoledi’ 9 gennaio e per le successive 24-36 ore, sull’Abruzzo sono previste nevicate al di sopra dei 200 metri con apporti al suolo “da deboli a moderati”, fino ad “abbondanti” a quote collinari e montane. A seguito dell’avviso Meteo, la ...

La Protezione civile regionale ha emesso oggi un bollettino di Allerta gialla in Sicilia per condizioni Meteo avverse dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani. In particolare viene evidenziato che sono previsti forti venti e un generale sensibile calo delle temperature, specie nei valori minimi con valori molto bassi serali nel primo mattino e nelle ore serali.

Il sindaco di Potenza, Dario De Luca, ha disposto "la chiusura delle scuole del capoluogo, compresi gli asili nido, nella giornata di giovedi' 10 Gennaio. a seguito dell'Allerta Meteo diffusa e delle diverse segnalazioni ricevute anche in sede locale". Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale.