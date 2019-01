huffingtonpost

: L'Ordine dei giornalisti ha avviato una segnalazione disciplinare per il titolo di #Libero - Agenzia_Italia : L'Ordine dei giornalisti ha avviato una segnalazione disciplinare per il titolo di #Libero - fattoquotidiano : “Comandano i terroni”, polemica per il titolo di Libero. E Di Maio attacca i fondi ai giornali: “In 3 anni arrivera… - HuffPostItalia : Il titolo di 'Libero' sui terroni non è giornalismo, ma indecenza -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Mi sento offeso: come persona, come cittadino italiano, come giornalista. Non c'è alcuna ragione perché si possa accettare e perché si debba stare zitti di fronte a titoli come quello apparso oggi su "", a quel "Comandano i" scritto tutto a stampatello in prima pagina. Sono propagande ributtanti e indecenti. Davvero sono senza parole per descrivere queste continue manipolazioni e deformazioni.Sono titoli che non hanno niente a che vedere col, a chi crede nell'informazione come valore, a chi crede che informare sia legato alla qualità, all'approfondimento, all'aggiornamento, al rispetto, alla partecipazione. E che soprattutto crede che ilsia espressione di quel diritto fondamentale che è la libertà di stampa: libertà e non muro mediatico, piuttosto libertà come ponte verso le altre persone, ...