Premier League | Mia Khalifa fa sognare i tifosi inglesi | “sto lavorando ad un progetto…”

Tottenham - l'incredibile Harry Kane : gol a tutte le 28 squadre affrontate in Premier League : Lo chiamano Hurricane giocando con l'assonanza di nome e cognome, soprannome quanto mai azzeccato. Non è un caso che la sua media realizzativa sia pari a 0,55 gol a partita, un patrimonio per chi a 25 ...

Van Gaal critica il City di Guardiola : 'Difendono male - per questo il Liverpool conquisterà la Premier League' : Noto tifoso dei Reds di Klopp, l'ex tecnico del Manchester United Louis Van Gaal , ha rivelato che la sua favorita per il titolo di Premier League è proprio il Liverpool. La vittoria del Manchester ...

Premier League Chelsea : Morata saluta Fabregas sui social : Calciomercato Morata Fabregas / Alvaro Morata ha voluto salutare Cesc Fabregas che nelle prossime ore lascerà il Chelsea per trasferirsi al Monaco. Per il centrocampista spagnolo la sfida di FA Cup contro il Nottingham Forest ha rappresentato il passo d’addio con la maglia dei Blues.Tra i compagni di squadra, è arrivato il saluto di Alvaro Morata sui social: “Non hai idea di quanto mi mancherai! Grazie a te e alla tua meravigliosa ...

Calciomercato Inter - Barella rischia di finire a una big della Premier League : Calciomercato Inter – Sono giorni di lavoro intenso questi per Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter è infatti impegnato come tanti suoi colleghi sul Calciomercato per cercare di rinforzare la squadra per cui lavora. A differenza di molti di essi, però, il dirigente del club nerazzurro non è impegnato tanto per cercare innesti per […] L'articolo Calciomercato Inter, Barella rischia di ...

Premier League-choc : cocaina alla festa di Natale. Giocatore beccato a sniffare : La Premier League è colpita da un nuovo scandalo. Secondo quanto riportato dal Sun, un Giocatore, la cui identità non è stata rivelata, avrebbe fatto uso di cocaina durante la festa di Natale a Londra della sua squadra reduce da un match in trasferta. A scoprirlo, un suo compagno di squadra. L'allen

Calciomercato Premier League - colpo del Bournemouth : dal Liverpool arriva l’attaccante Solanke : Le ‘cherries’ hanno sborsato ben 28 milioni di euro per l’attaccante inglese, che ha lasciato il Liverpool per giocare di più E’ ufficiale l’acquisto da parte del Bournemouth dell’attaccante Dominic Solanke dal Liverpool. Per il 21enne inglese le ‘cherries’ hanno sborsato 25 milioni di sterline, circa 28 milioni di euro. (Spr/AdnKronos)L'articolo Calciomercato Premier League, colpo del ...

Premier League - fino a 700 sterline per fare la mascotte per un giorno : Molti club chiedono cifre esorbitanti per permettere ai giovani tifosi di accompagnare i propri idoli in campo prima delle partite. L'articolo Premier League, fino a 700 sterline per fare la mascotte per un giorno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fifa 19 : annunciati i canditati al POTM di dicembre della Premier League : La Premier League ha annunciato pochi minuti fa la lista dei candidati al POTM, il premio Player of the Month, del mese di dicembre Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 € Ecco i candidati : Cliccate sul seguente pulsante per votare il POTM […] L'articolo Fifa 19: annunciati i canditati al POTM di dicembre della Premier League proviene da I Migliori di Fifa.

Premier League - Mendy fermato dagli steward dopo City-Liverpool : Il nazionale francese, campione del mondo Benjamin Mendy si trovava in tribuna quando i compagni del Manchester City hanno sconfitto il Liverpool in casa, vittoria molto importante che ha riaperto il campionato e portato il City a 4 ...

Video/ Manchester City Liverpool - 2-1 - : highlights e gol della partita - Premier League - : Video Manchester City Liverpool , risultato finale 2-1, : highlights e gol del match, disputato all'Eihd stadium e valido per il 21turno di Premier league.

Il City ha riaperto la Premier League : Ha battuto in casa il Liverpool nello scontro diretto e ha ridotto a quattro i suoi punti di svantaggio: per farlo però ha dovuto cambiare un po'

Il Manchester City non molla : Aguero e Sanè stendono il Liverpool - si riapre la Premier League : Il Manchester City si aggiudica lo scontro diretto di inizio 2019 contro il Liverpool: Firmino risponde al gol iniziale di Aguero, ma Sanè regala la prima gioia del nuovo anno a Guardiola La Premier League regala a tutti i tifosi un inizio di 2019 col botto. Big match di alta classifica nel calcio britannico, con Manchester City e Liverpool che si affrontano in un duello che probabilmente durerà fino a fine stagione. All’andata era finita ...

Risultati Premier League - City e Liverpool regalano spettacolo : festa Guardiola e prima sconfitta per i Reds [FOTO] : 1/34 AFP/LaPresse ...

LIVE Manchester City-Liverpool - Premier League in DIRETTA : 2-1 - Sané regala un nuovo vantaggio! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester City-LIVErpool, match valido per la 21^ giornata della Premier League 2019 di calcio. Il campionato inglese è arrivato a una vera e propria svolta, lo scontro diretto di questa sera sarà determinante: i Reds guidano la classifica con sei punti di vantaggio sul Tottenham (che ha già giocato) e sette sul City. Gli ospiti vanno a caccia del successo grazie al quale rafforzerebbero il primo posto ...