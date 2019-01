Migranti | Malta | intesa Ue per Sea WatchAndranno in otto Paesi | Italia compresa

Sea Watch : ok di Malta all'accordo Ue. I Migranti in 8 Paesi tra cui l'Italia. Alt di Salvini : Si avvia verso una soluzione la vicenda dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye ma il caso manda in fibrillazione la maggioranza . Il premier maltese Joseph Muscat ha annunciato il via libera all'...

Malta : “Faremo sbarcare i Migranti - poi saranno trasferiti anche in Italia”. Alt di Salvini : “Mai dato l’ok” : Svolta nella vicenda dei 49 migranti da settimane a bordo delle navi ong Sea Watch e Sea Eye al largo delle coste maltesi. «Lo sbarco è questione di ore», ha detto in conferenza stampa il presidente di Malta, Joseph Muscat. «Alle barche delle ong Seawatch 3 e Albrecht Penck - ha aggiunto - sarà chiesto di lasciare le nostre acque territoriali immed...

Migranti - lo sbarco dalla Sea Watch e Sea Eye a Malta “è questione di ore”. Accolti anche in Italia : Svolta nella vicenda dei 49 Migranti da settimane a bordo delle navi ong Sea Watch e Sea Eye al largo delle coste maltesi. «Lo sbarco è questione di ore», ha detto in conferenza stampa il presidente di Malta, Joseph Muscat. «Alle barche delle ong SeaWatch 3 e Albrecht Penck - ha aggiunto - sarà chiesto di lasciare le nostre acque territoriali immed...

