Fontana non ha preso bene la proposta del M5s di legalizzare la cannabis 

Fontana : legalizzazione cannabis non in contratto di governo : Roma, 9 gen., askanews, - 'Le proposte sulla legalizzazione dell'uso della cannabis non sono concordate. Si tratta infatti di un tema che non è nel contratto del governo e che non è nell'agenda della ...

Verso le europee - Fontana avverte il M5s : "Senza fondi per i disabili non votiamo il reddito di cittadinanza" : "Nella bozza di decreto sul reddito e pensioni di cittadinanza presentata alla riunione di pre-consiglio di questo pomeriggio non sono previsti interventi diretti per l'innalzamento delle pensioni di inabilità né adeguati aiuti alle famiglie con disabili e numerose. Senza risposte concrete alle richieste del mondo della disabilità e delle famiglie questa bozza non avrà il nostro supporto".Lorenzo Fontana ci parla al ...

"Grazie a questa Fontana ho conosciuto l'amore della mia vita - che adesso non c'è più". Il biglietto a piazza Navona emoziona gli utenti : Un biglietto d'amore al marito che non c'è più e un grazie alla fontana del Moro di piazza Navona, a Roma, che 32 anni fa fu il luogo di "quel fantastico incontro". Il cartello, legato alla panchina a pochi metri dalla vasca restaurata nel 1652 da Bernini, porta la firma di una donna, Elisabetta, ed è stato fotografato e condiviso su Facebook da circa mille persone."Con questo biglietto vorrei ringraziare questa fontana e ...

Matteo Salvini - il diktat di Zaia e Fontana che non può ignorare : "O così o morte" : L' anno che verrà è introdotto da un grido pacificamente rivoluzionario. O autonomia o morte! Qualcuno ricorda? C' è stato un referendum il 22 ottobre del 2017. Il popolo sovrano e persino sovranista si espresse al 95% in Lombardia e al 98% in Veneto per conferire molti più poteri alle rispettive re

Fontana : "Lega in calo? Non siamo preoccupati. I cattolici sono con noi" : ' Con questi numeri non è che ci preoccupiamo: con questi numeri cambiamo l'Europa '. Lo ha dichiarato il ministro per la Famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana . Il leghista, ha spiegato il ...

Le lezioni che non abbiamo imparato dalla strage di piazza Fontana : Ci sono diverse lezioni che si possono trarre dal 12 dicembre 1969 ma a un anno dal cinquantenario si dovrebbe convenire che poche di esse sono state coltivate e molte distorte. Come spesso succede il luogo comune ha finito per cancellare una memoria già pigra di suo. L’espressione “strage senza col

Piazza Fontana : Sala - ferita non si rimargina - ma Milano si impegna a ricordare : Milano, 12 dic. (AdnKronos) - "Faccio una richiesta e una promessa: l'anno prossimo ricorreranno i 50 anni dalla strage di Piazza Fontana e ci ritroveremo qua con questo spirito, ma dovrà essere un anno di memoria, in cui andremo nelle scuole, a Palazzo Marino per dibattiti e momenti pubblici dedica

Rifiuti : M5S Lombardia a Fontana - inceneritori non sono il futuro : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - "Fontana si attenga a quanto votato dal Consiglio regionale della Lombardia a fine 2013 e inizi a perseguire una politica di dismissione dei forni esistenti puntando in ogni provincia sull’economia circolare. Il governatore lombardo non può decidere di far costruire inc

Infortuni : Fontana - non si può morire sul lavoro (2) : (AdnKronos) - Un impegno "concreto da parte della Regione Lombardia che è proseguito, anche a livello nazionale - ha aggiunto Fontana - con il coordinamento di un Tavolo tecnico, appositamente costituito, con il Ministero della Salute, quello del lavoro, l'Ispettorato del lavoro e l'Inail, che ha el

Infortuni : Fontana - non si può morire sul lavoro : Milano, 23 nov. (AdnKronos) - "Esprimo la mia vicinanza e il cordoglio della Regione Lombardia a familiari, amici, e colleghi del giovane operaio, rimasto vittima, questa mattina, di un incidente mortale, mentre eseguiva lavori di manutenzione sulla rete ferroviaria. Un'altra giovane vita stroncata

Attilio Fontana : "Se Di Maio pensa che i nostri inceneritori inquinano non accetteremo più rifiuti del Sud" : Lo scontro sugli inceneritori non accenna a placarsi. E si arricchisce, di ora in ora, di altri capitoli. Ad attaccare i 5 Stelle ora è Attilio Fontana, governatore leghista della Lombardia. I termovalorizzatori della sua regione, assicura, sono puliti e controllati e Luigi Di Maio, sostiene Fontana, farebbe bene a lanciare meno slogan. Se continua così, afferma duramente il leghista sulle pagine de La Stampa, a breve gli ...

