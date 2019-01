Antonella Napoli | la giornalista fermata e rilasciata in Sudan | “Cancellati miei video

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 gennaio 2019) E’ stataper alcune ore a Khartoum, in, lacollaboratrice del Fatto Quotidiano, nel paese africano per seguire le proteste in atto da settimane contro il governo. Un caso denunciato dal presidente di Amnesty International Italia, Riccardo Noury e risolto poche ore dopo con il rilascio della reporter: “Sto bene – ha fatto sapere la cronista – anche grazie al grande lavoro fatto dall’ambasciatore. Ma io non sono una eroina”.“Stavo facendo delle immagini, probabilmente ho ripreso qualcosa che non dovevo e mi hanno-racconta la– Mi hanno fatto capire che erano dei servizi di sicurezza, non erano della polizia, erano in borghese. Mi hanno portato in una stanza anonima, non era un posto polizia, ma non mi hanno arrestata, mi hanno”. “Mi hanno fatto tante domande e ...