Real Betis | rinnovata la partnership con Alfa Romeo

Pronostico Huesca vs Real Betis - La Liga 5-1-2019 e Analisi : Huesca-Real Betis, sabato 5 gennaio. Una squadra ancora convalescente dopo il pareggio contro l’Eibar e una squadra in caduta libera e destinata alla retrocessione dopo la sconfitta contro il Valencia, la terza nelle ultime quattro giornate. Huesca e Real Betis si sfidano nel posticipo del sabato, valido per la diciottesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il calcio d’inizio al Estadio El Alcoraz è previsto alle ore ...

Pronostico Real Betis vs Eibar - La Liga 22-12-2018 e Analisi : La Liga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Betis-Eibar, sabato 22 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Betis-Eibar, sabato 22 dicembre. In avanti corrono e non si fermano. Il Betis di Quique Setién ospita l’Eibar, in una sfida importantissima per la zona Europa League. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Betis ed Eibar?Il Betis vuole chiudere in bellezza il 2018 e prendersi l’intera posta ...

Coppa del Re : Real Madrid tennistico - poker Betis : Con i match di oggi, si chiude la due giorni di Copa del Rey. Il Levante rischia, ma alla fine porta a casa la qualificazione vincendo negli ultimi dieci minuti la gara col Lugo. Decidono le reti di Coke e Dwamena. Il pareggio in trasferta con l’Eibar vale gli ottavi per il Gijon, che si porta sul 2-0 nel primo tempo con Jimenez e Perez, salvo poi vedersi rimontare da Cucurella e Charles. poker per Betis e Athletic Bilbao. I rivali ...

Pronostico Barcelona vs Real Betis - La Liga 11-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcelona-Real Betis, domenica 11 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcelona-Real Betis, domenica 11 novembre. Dopo aver pareggiato nelle sfide europee con Inter e Milan, Barca e Betis si rituffano in campionato. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Barcelona e Real Betis?Dopo aver pareggiato allo Stadio ”Giuseppe Meazza” con l’Inter ...

Pronostico Real Betis vs Celta Vigo - La Liga 4-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Betis-Celta Vigo, domenica 4 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Betis-Celta Vigo, domenica 4 novembre. Il Real Betis per allontanarsi dalla zona calda della classifica; il Celta Vigo per avvicinarsi alla zona Europa. In Andalusia le due formazioni si sfideranno in un match che si preannuncia molto combattuto. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano ...

Europa League - Milan-Real Betis 1-2 : 20.52 Brutto stop per il Milan. Il Betis passa 2-1 a San Siro. Meglio gli spagnoli nel primo tempo e il gol di Sanabria (30', assist di Lo Celso, incertezza di Zapata e dormita di Romagnoli) è il logico sviluppo di quanto visto. Il Milan prova a cambiar marcia nella ripresa, ma fa tanta fatica.Al 55' Lo Celso raddoppia con un bel tiro dal 20 metri.Il Betis ora controlla, i rossoneri ci provano. Palo di Castillejo (73'), poi all'83' lo spagnolo ...