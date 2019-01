Ultimo dai club all’Olimpico | a Sanremo 2019 è già il favorito per la vittoria

L'anno di Ultimo : 'Dai locali all'Olimpico - senza dover dire grazie a nessuno' - INTERVISTA : Se tutti facessero l'errore di fare il passo più lungo della gamba, questo sarebbe un mondo migliore. È giusto avere un pizzico di strafottenza. Soprattutto, la convinzione di dire che è così, che ...

GF Vip 3 - la diretta dell'Ultimo daily di lunedì 10 dicembre 2018 : Ultimo daily del Grande Fratello Vip 3, in onda lunedì in prima serata su Canale 5. Al timone del reality Ilary Blasi e Alfonso Signorini, con la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle 16:10 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale. Grande Fratello Vip 2018 | Concorrenti I concorrenti del Grande Fratello Vip 3 in corsa per la ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a St. Moritz. Dai fasti degli anni 2000 all’Ultimo podio di Elena Curtoni : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019, sul fronte femminile, è pronta a sbarcare sulle Alpi svizzere, più precisamente a Sankt Moritz, nel Cantone dei Grigioni, per un appuntamento fisso del Circo bianco soprattutto per quanto riguarda le donne. Gli uomini hanno corso in rare occasioni in questo angolo della Svizzera, ma hanno segnato comunque diverse pagine importanti della storia dello sci alpino. La tappa elvetica esordì nella Coppa del ...

Jamal Khashoggi - l’Ultimo editoriale del giornalista ucciso in Turchia letto dai colleghi di tutto il mondo : Un giorno dopo la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi a Istanbul, alla redazione del Washington Post è arrivato il suo ultimo articolo, diventato poi un editoriale, dal titolo “Ciò di cui il mondo arabo ha più bisogno è la libertà di espressione“. Per ricordare il collega ucciso, giornalisti di tutto il mondo hanno letto le sue parole in un video firmato da Amnesty International. Nell’articolo di Khashoggi la denuncia di ...